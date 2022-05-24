英特爾CEO：晶片短缺問題僅緩解一半 恐將再持續18個月

英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 表示，晶片短缺問題如今正開始改善，但只緩解一半，可能至少還會持續 18 個月。

在疫情持續蔓延以及中國近期嚴格的防疫封鎖下，供應鏈瓶頸持續，半導體產業遭遇沉重打擊，汽車、電腦等製造商普遍感受到晶片供應不足的問題。

Gelsinger 表示，預料晶片短缺會持續到 2024 年。在過去 6 到 9 個月裡，晶片製造商面臨的主要問題是晶圓廠或製造工廠缺少製造零組件急需的設備，而這些設備的交貨時間已大幅延長。

Gelsinger 表示，晶片製造設備的供應是目前擴大產能的最重要的關鍵點。上海封城的政策改變他原先樂觀的看法，在中國的清零政策下，港口被迫關閉，造成設備積壓，甚至有部分供應鏈情形惡化，凸顯全球供應鏈需要重新平衡的迫切性。

英特爾先前宣佈，未來 10 年將在歐盟半導體產業投資 800 億歐元的第一階段計畫，投資金額逾 330 億歐元，包括在德國投資 170 億歐元，興建 2 座半導體晶圓廠，在法國建立一座研發及代工設計中心，並在愛爾蘭、義大利、波蘭和西班牙擴大研發、製造、代工服務與後端生產。

Gelsinger 也敦促美國和歐洲當局加快晶片製造相關立法，以加速重建供應鏈，把更多生產帶回國內。