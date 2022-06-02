外資連續第5個月撤離亞股 但流出金額減少

在全球央行收緊政策，以及市場持續對供應鏈中斷感到擔憂之下，亞洲股市在今年 5 月，連續第 5 個月出現資金外流。

根據亞洲各地證券交易所 (包括印度、南韓、菲律賓、越南、印尼、台灣和泰國) 數據，外國投資者在 5 月從亞洲股市撤資 36.9 億美元。然而，流出量是過去 5 個月中最小的。

法國巴黎銀行亞太股市策略師 Manishi Raychaudhuri 表示，隨著實際利率飆升以及隨之而來的衰退擔憂，全球股市遭到拋售，而亞洲新興市場股市等風險資產遭到拋售的情況更為嚴重，因為市場預計，美國聯準會升息，以及即將實施的量化緊縮政策，將繼續打壓亞洲貨幣。

其中，出於對盧比貶值和油價上漲的擔憂，外國人拋售了價值 51.8 億美元的印度股票，為 2020 年 3 月以來最高。與此情況一致，盧比兌美元已貶破歷史新低，通膨則達到多年高點。

印尼與菲律賓股市也見到資金外流。不過，台灣、泰國及南韓在今年 5 月，則分別見到 8.19 億美元、6.11 億美元和 1.68 億美元的流入。

DailyFX 策略師 Ilya Spivak 認為，在貿易緊張局勢與疫情之後，隨著市場試圖擺脫對中國的依賴，泰國、印尼、越南等國家，有望從供應鏈重新定向中受益。

一些分析師表示，儘管外國投資者大舉拋售，但這一次亞洲股市的抗跌能力相對較強，因為這些國家的央行擁有強大的外匯儲備，經濟基本面也較好。