美國Frontier成超級電腦新霸主 日本富岳5連霸夢碎

最新超級電腦運算速度排行榜「TOP500」於周一 (30 日) 公布，美國的超級電腦「Frontier」擊敗日本「富岳」(Fugaku) 拿下第一，富岳在 TOP500 榜單的連勝紀錄也因此中斷；雖然如此，富岳在「HPCG」和「Graph500」兩項評比當中依然擊敗群雄、奪得冠軍。

超級電腦運算速度排行榜「TOP500」在周一公布，日本富岳遭美國橡樹嶺國家實驗室 (Oak Ridge National Laboratory) 的 Frontier 擊敗，無法達成 5 連冠紀錄；不過在產業應用的「HPCG」和大數據運算性能的「Graph500」兩項評比方面，富岳仍然在此次奪冠，保住顏面。

超級電腦的全球排行每年各公布兩次，依照 2022 年 5 月 30 日公布的最新排行報告，日本超級電腦富岳的運算速度達 442 petaFLOPS (petaFLOPS 等於每秒 1 千兆次、即 10 的 15 次方的浮點運算)，遠輸給美國 Frontier 的 1.1 exaFLOPS (exaFLOPS 等於每秒 1 百萬兆次、即 10 的 18 次方的浮點運算)，兩者之間有著 2.5 倍左右差距。

富岳是由日本理化學研究所 (RIKEN) 和富士通 (Fujitsu) 所共同研發，自 2020 年 6 月開始至 2021 年 11 月為止、不僅連續 4 次在 TOP500 排行榜拿下第一，同時也在 HPCG、Graph500 以及 AI 人工智慧運算性能的「HPL-AI」共四項評比奪下冠軍頭銜。

過去幾年全球各國都競相研發每秒運算速度達 exa(英文符號「E」，中文名稱「艾」) 等級的超級電腦，美國的 Frontier 也是首度登上 TOP500 的 exa 等級超級電腦。不過有國外媒體指出，中國的「神威 Oceanlite」和「天河 3 號」幾台超級電腦，運算速度可能都已達到 exa 等級，且速度不亞於 2 exaFLOPS。