棉花價飆擠壓獲利+下游品牌拒擔成本 亞洲成衣業者陷兩難

全球棉花價格近來衝上 11 年新高，大幅推升成衣生產成本，在品牌商普遍不願承擔額外成本之下，亞洲成衣業者身陷兩難處境，疫情之後的復甦腳步也遭到打亂。

路透報導，隨著虧損不斷擴大，亞洲地區部分規模較小的成衣業者已暫停營運，數千人因此失業，為了維持運作，一些製造商轉而使用成本較低的合成纖維作為棉花的替代品。

為 H&M 和 Gap(GPS-US) 等美國品牌代工的孟加拉成衣業者 Sterling Group 便是受災戶之一，該集團董事總經理 Siddiqur Ra​​hman 表示，旗下工廠產能雖滿載，但幾乎沒有獲利。

Ra​​hman 也稱，孟加拉有 60% 以上的成衣出口到歐洲，隨著俄烏戰爭爆發，歐洲需求前景面臨的不確定性，更加劇亞洲成衣業者的困境。

印度紡織品出口商 Adwaith Textiles 董事總經理 Ravi Sam 表示，買家不願意提高價格，也不確定夏季需求為何，尤其是歐洲，這對成衣製造商來說可謂雙重打擊。

作為全球最大棉花生產國，印度有幾家小型成衣製造商仍在努力履行 3 個月前的訂單，當時的棉花價格比目前還要低三分之一左右，在棉花價格飆漲的情況下，小型製造商紛紛停止接受新訂單。

過去一年以來，全球棉花價格大漲 7 成，創下 11 年新高，在乾旱衝擊美國棉花產量，加上隨著中國解封帶動需求復甦，產業人士預期，成本飆漲的情況不會太快緩解。

含印度、美國、中國和巴基斯坦在內，全球各地棉花價格均創下多年新高 (圖：路透)

就目前來看，中國需求仍較黯淡，不過產業人士認為，隨著上海解封，需求正在浮現改善跡象，美國棉花產區德州的炎熱天氣，也可能繼續推升棉花價格，進而加劇通膨壓力。