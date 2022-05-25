美國商務部長示警晶片產業對美國未來的重要性

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周三 (25 日) 敦促美國國會通過 CHIPS for America 法案，以維護國家安全和經濟的未來。

該法案重點在激勵對美國半導體製造、研發和供應鏈安全的投資，在 2026 年之前為晶片設備或製造設施投資提供所得稅抵免。

持續的全球半導體晶片短缺已經損害了一系列行業，尤其是汽車業。

雖然 CHIPS（創造有益生產半導體的激勵措施）法案於 2021 年 1 月獲得通過，但國會尚未就分配資源的法案達成一致。

雷蒙多周三在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，「這是個巨大的國家安全問題，我們需要轉向在美國製造晶片，而不是靠朋友支持。」

「朋友支持」是指與「嚴格遵守有關如何在全球經濟中運作以及如何依全球經濟體系規範和價值觀」的國家合作。美國財長葉倫 4 月在一次演講中說明了這一點。

雷蒙多和拜登總統上周參觀了三星在韓國的全球最大工廠，她再次呼籲在美國建立類似的「驚人的製造業務」。

她說，「如果國會不及早通過 CHIPS 法案，我們將在這方面失敗。英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US)、三星這些正在成長的企業，正在建造未來的設施。」「如果國會不迅速採取行動，它們就不會在美國建廠。他們將繼續在亞洲和歐洲建廠，而我們可能會因此而失敗。」

根據美國國會研究部門的數據，該法案背後的動機源於美國在全球半導體製造能力中的比率穩步下降，從 1990 年的 40% 左右下降到 2020 年的 12% 左右。

台灣是美國的主要進口來源地，據估計，僅台積電 (TSM-US) 一家就占蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等美國科技巨頭晶片產量的近 90%。

但除了對科技行業的商業威脅外，雷蒙多還強調了這些進口產品在美國國家安全機構中的關鍵作用。

她說，「美國 70% 的最精密晶片都是向台灣購買。這些是軍事裝備中的晶片。標槍發射系統中有 250 個晶片。你想從台灣買所有的東西嗎？這並不安全。」

雷蒙多促請國會：「請通過法案，，讓我們開始在美利堅合眾國製造這些晶片以確保我們的未來。」