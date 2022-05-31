南韓前4月電腦及周邊貿易額創高 中國進口占64%

南韓今年前 4 月在 COVID-19 疫情影響下，電腦和相關貨物貿易額年增 40%，創歷史新高，其中自中國進口 41 億美元相關貨物，占進口金額 64%。

《韓聯社》週二 (31 日) 報導，根據南韓關稅廳 (海關) 所公布的最新統計數據，前 4 月電腦和周邊商品進出口貿易總額年增 40.2%，達 133 億美元 (約新台幣 3860 億元)。電腦和周邊包括桌機、筆電、平板、固態硬碟 (SSD)、記憶卡、螢幕和印表機。

南韓關稅廳認為，電腦和周邊商品貿易量大增，理由和疫情造成的非面對面活動增加有關。

南韓 2021 年電腦和周邊貿易額年增 26.6% 至 319 億美元、寫新高，在接下來也急遽增長，前 4 月相關商品出口額年增 65.7% 至 70 億美元，進口則年增 19.7% 至 63 億美元；電腦和周邊的貿易出超 7 億美元，創 1 到 4 月期間的最高紀錄。

南韓 2021 年的電腦和周邊的貿易出超 11 億美元，在 2020 年和 2019 年，則分別為 8 億美元出超和 15 億美元入超。

以品項來看，南韓 2022 年 1 到 4 月期間，固態硬碟和其他儲存裝置出口達 57 億美元，占相關貨物出口 81%；進口方面，筆電和平板達 21 億美元，佔相關貨物進口 33.2%。

美國是最大出口國，南韓前 4 月共出口 21 億美元的電腦和周邊到美國；另外南韓在同段期間也出口了價值 18 億美元及 8 億美元的相關貨物到中國和香港。進口方面，同期南韓自中國進口價值 41 億美元的相關貨物，比例高達 64.1%。