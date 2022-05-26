跟進三星 SK集團宣布五年砸近2000億美元投資半導體、電池

繼三星之後，南韓 SK 集團周四 (26 日) 也宣布未來五年的投資藍圖，計劃投入 247 兆韓元 (約 1952.4 億美元) 發展半導體、電池和生物製藥業務。

SK 集團表示，有半數投資將用於半導體和相關原料，資金規模約 142.2 兆韓元，並承諾投入 179 兆韓元於本國發展，幫助創造 5 萬個工作職缺。

SK 集團還將斥資 67.4 兆韓元發展電動車電池、氫能和其他可再生能源業務，例如擴建電池隔膜工廠等。該集團已經投入 12.7 兆韓元於生物製藥、24.9 兆韓元於 5G 網路等數位技術。

此外，根據韓聯社 (Yonhap) 報導，SK 集團正在推動一項 120 兆韓元的發展項目，包含在首爾南部的龍仁市建立半導體園區，並計劃擴大晶圓生產設施。

投資消息公布後，SK 集團在韓股盤中小漲 0.21%。SK 集團是僅次於三星集團的南韓第二大財閥，旗下子公司有記憶體巨頭 SK 海力士 (SK Hynix)。

自南韓總統尹錫悅月初宣誓就職後，主導南韓經濟的大型財閥接連宣布大規模投資計畫。

三星集團周二 (24 日) 承諾，未來五年將加碼 450 兆韓元 (約 3600 億美元) 的資本支出，強化半導體、生物製藥和通訊等業務，現代汽車集團也宣布 2025 年前在南韓投資 63 兆韓元。