不敵需求放緩 傳三星將全年智慧手機產量預期下修10%

韓媒 Pulse 報導，因高通膨和俄烏戰事干擾需求，三星電子 (Samsung Electronics) 擬將今年的智慧手機產量預期下修 10%。

供應鏈消息人士透露，三星已向零件供應商發布通知，將年產量自 3.1 億部下修至 2.8 億部，此外，新韓投資 (Shinhan Investment) 近期出具報告，三星已將今年的智慧手機出貨量預期調降 10% 至 2.7 億部。

根據上述報導，三星電子的一家零件供應商已收到一個月的砍單通知，雖然三星向供應商承諾，會在下半年發布新一代折疊式手機時彌補損失訂單，並將折疊式手機產量預期自原本的 130 萬部調升至 180 萬部，但仍不到總產量的 10%。

Counterpoint Research 分析師 Park Jin-seok 認為，俄烏戰爭是三星減產的主要原因，這起衝突嚴重傷害東歐地區的手機銷售，他還預估，全球對平價智慧手機的需求將低於去年。

隨著手機市場步入淡季，三星上月底公布行動通訊事業部 (Mobile eXperience, MX) 營業收入為 3.8 兆韓元 (約 30 億美元)，較去年同期減少 5700 億韓元，年初時對今年市況改善的期望，最終卻因俄烏開戰而破滅。

新韓投資高級分析師 Park Hyung-woo 預估，三星 5 月產量將比今年前 4 個月的平均產量減少 35%，且 Q2 較 Q1 減少 10%。