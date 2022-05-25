全球前三大DRAM業者市占94% 三星、海力士囊括過半

研調機構 IC Insights 今 (25) 日出具報告指出，隨著 DRAM 市場歷經多年起伏，現今全球主要供應商僅剩 3 家，包括三星、SK 海力士與美光 (MU-US)，佔據去年整體 DRAM 市場產值高達 94%，為寡占市場，三星與海力士更高達 71.3%。

過去 30 年，DRAM 市場一大特色即是驚人的成長與顯著下滑，以近期來看，2019 年 DRAM 產值下滑 37%，2021 年卻緊接著大增 42%，高度波動的週期讓 DRAM 主要供應商數量，從 1990 年代中期的 20 家，銳減至今日的 6 家。

現階段全球 DRAM 前三大供應商為三星、SK 海力士與美光，去年市占率分別為 43.6%、27.7%、22.8%，合計佔據 94% 的 DRAM 市場，其中，韓國的三星與 SK 海力士的市占率更達 71.3%。

三星去年穩坐全球 DRAM 龍頭寶座，銷售額近 419 億美元，並持續精進 DRAM 技術，繼 2020 年 3 月率先使用極紫外光 (EUV) 技術後，也在去年 10 月開始批量生產基於 EUV 的 14 奈米 DRAM，並將 EUV 層數從兩層增加到五層。

去年 11 月，三星也開始將 EUV 技術用來開發 14 奈米 16Gb LPDDR5X DRAM，主要瞄準 5G、AI、機器學習等高速應用與大數據終端產品，預期數據處理速度提高至 8.5Gbps，較現有 6.4Gbps LPDDR5 快 1.3 倍，並節省約 20% 的功耗。

SK 海力士僅次於三星，排名第二，去年 DRAM 銷售額達 266 億美元，年增 39%，以應用來看，主要專注伺服器，營收比重達 40%，行動相關 DRAM 則約 35%，PC DRAM 約 15%、消費與繪圖 DRAM 各佔 5%。

SK 海力士去年也發布號稱業界最高性能的 DDR5 DRAM，讀取速度每秒可傳輸 163 部全高清電影，並開始使用 EUV 光刻技術量產 8Gb LPDDR4 DRAM，其基於第四代 10nm 級工藝，稱為 1-alpha (1a nm) 工藝。

美光則是去年第三大 DRAM 供應商，銷售額為 219 億美元，年增 41%，去年同樣推出 1a nm 節點，主要設計用來支援數據中心，並作為 DDR5 DRAM 的過渡節點，受惠新 CPU 平台問世，明年就可取得進展，也可應用在低功耗通訊應用，如 5G 智慧型手機等。