〈台經院看景氣〉房市多空拉鋸 4-5月已有轉涼跡象

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 4 月營建業營業氣候測驗點調查，連 3 月下滑，來到 96.10 點，月減 7.85 點，並創近 2 年來低點，台經院直指，目前國內房市呈現多空拉鋸，4-5 月已有轉涼跡象，空方勢力有擴大之勢。

台經院指出，央行 3 月升息、不排除年底前繼續升息，加上未來可能還會祭出其他調控房市政策，使 3 月以來房市轉溫， 4-5 月更見轉涼，市場氛圍逐漸趨向保守。

另一方面，疫情影響民眾預約看房意願，520 推案減少，觀察到 5 大房仲業者 4 月成交量能下滑 6.5-13%，前 4 月買賣移轉棟數增幅也減緩。

然而，因缺工問題逐漸浮現，建材成本居高不下，使買賣雙方對價格認知擴大。

從營造業來看，有鑑於國內疫情急速攀升，使工務防疫層級升高，且受營建成本負擔過重，不利於後續發包轉包作業， 4 月景氣呈現衰退。

展望未來，台經院指出，雖廠辦暨廠務機電等工程能見度較佳，但土建融資限縮而影響工程建設資金到位，或工料供需缺口難解，而造成排程調度更加吃力，因此，未來半年營造業景氣將僅以持平視之。

不動產業方面，因總體政經情勢的負面因素包括利率、通膨、經濟成長率、疫情、政策等，已影響到房市信心， 4 月廠商看壞的比例高達 68.8%。

展望未來，廠商看壞房市比例的比例仍有 43.8%，原因在於，國內疫情短期內仍將持續延燒，尚需一段時間才可望平緩下來，對預約看屋量將產生衝擊，加上政策面調控措施未歇、貨幣政策也持續緊縮，使房市氛圍轉向保守。