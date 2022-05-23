〈房產〉4月五大銀行房貸利率連5月彈升 創2年來新高

台灣央行今 (23) 日公布 4 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 614.78 億元，較上月下滑 120.1 億元，房貸利率 1.561%，則較上月大增 0.183 個百分點，不僅連 5 月上揚，也創 2020 年 4 月來新高。

央行說明，大部分銀行於 4 月相繼調升房貸利率，但若是參考基準放款利率者，則可能尚未充分反映第一季央行的升息幅度，部分可能還會遞延到 5 月，亦即，5 月房貸利率恐還有上揚空間。

不過，央行表示，選擇性信用管制已逐漸發效，尤其國內本土疫情再起，都可能會讓買家趨於保守觀望，不排除對後續房市有不利影響。

對於五大銀行承做 4 月購屋貸款月減 120 億元，央行則說明，主要是因 3 月交屋量較多，使 4 月分戶貸款較上月減少，且工作天數也較上月少，事實上，4 月移轉棟數仍維持與去年同期差不多的水準，房市暫未有明顯的下滑。

據統計，六都 4 月移轉棟數共 2.24 萬棟，僅年減 0.36%，其中，台北市 2747 棟，年增 1%，新北市 4 月移轉 6113 棟，年減 3%，桃園市 3687 棟，年減 2%，台中 4570 棟，年增 18%，台南市 1933 棟和高雄市 3389 棟，分別年減 10%、9%，顯然南部下滑幅度相對大。

房仲業者指出，4 月的移轉統計尚未明顯反映疫情，接下來的移轉，應會開始反映疫情衝擊，尤其第二季還有許多外部因素干擾，包括升息效應、政策打擊炒房等，預料第二季房市建物移轉棟數要維持年增，挑戰相當大。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區月增 1.37%、年增 9.97%，其中，台北市月增 0.74%、年增 8.24%，新北市月增 2.2%，年增 12.3%，顯示房價仍處在上漲趨勢。