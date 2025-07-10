〈房產〉北台灣房市6月交易冷清 住展風向球亮出今年第四顆衰退燈號

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 10:50

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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」今 (10) 日揭露最新燈號，2025 年 6 月燈號維持衰退的黃藍燈，分數是 39.9 分，交易仍不見起色，六大指標項目呈現「一升、二平、三降」，預售屋推案量上升，成交組數、來客組數、待售建案數分數下滑。

北台灣房市6月交易冷清 住展風向球亮出今年第四顆衰退燈號。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，由於已為上半年最後一個月，接著來到家庭出遊的暑假期間，加上颱風季節、民俗月都將登場，利空因素一波波，再等下去就進入年底第四季，除非本規劃為 928 檔期案，否則 6 月已是壓底線的關鍵時刻，只得即刻亮相。

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在 6 月的供給面回溫，預售物件推案量比前月增近 50%，接近 800 億元，指標案為新北市新店區的湯泉建設案，達 100 億元量體規模，另有茂德建設在新北市的新莊區、新店區各推出約 85 億元、60 億元總銷新案，也屬亮點，還有近 10 案有數十億元案量。新成屋戶數分數雖與前月同分，但也微增近 80 戶，整體為 200 多戶。

在需求面依然低迷，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數再降，來客組數為 15.7 組，成交組數是 1.1 組，台北市南港區、新北市林口區和三重區的個案亮點難撐大局，追蹤案中單周出現零交易紀錄案，與低於 10 組的賞屋量體案都達四成，案場等無人，大為影響銷售人員業績，不乏自主結案，離職謀求他路。

北台灣待售建案數量居高不下，6 月來到 1331 案，比前月增近 30 案，去化龜速的房市疫情等同 2021 年新冠疫情三級警戒，而房災卻無法防災。其中又以桃園市銷況最為堪憂，增量較多，不論是中壢區、龜山區的熱門地帶，或是大園區、觀音區的新興區域，銷售狀態也不見好轉。