鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-16 11:08

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大陸國台辦發言人陳斌華周三（16 日）表示，大陸海關總署已廢止民進黨立委沈伯洋之父沈土城企業兆億公司的 Sicuens International CO. LTD 登記註冊，並稱絕不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨分裂活動。

大陸再制裁沈伯洋之父企業，海關廢止登記註冊。（圖：Shutterstock）

國台辦周三舉行例行記者會，有記者提問，「海關總署近日廢止了一家名為 Sicuens International CO. LTD 的企業在海關的登記註冊，這家企業據說就是『台獨』頑固分子沈伯洋之父沈土城的兆億有限公司改頭換面註冊，請問是否屬實？」

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陳斌華對此表示，這家註冊地為「中國台灣」的公司相關訊息與台灣兆億公司一致，大陸海關已廢止其登記註冊。

陳斌華說，依法對台獨頑固分子的關聯企業實施懲戒，是對台獨勢力謀獨挑釁的有力懲戒和堅決打擊。大陸絕不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨分裂活動。他強調，如果台獨分子誤判形勢，一意孤行，只會付出更慘痛代價。

上月初國台辦發言人朱鳳蓮表示，經查沈土城在台灣企業兆億公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。

朱鳳蓮說，絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸謀利，決定對兆億實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。