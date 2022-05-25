長榮航託運行李將改為計件制 經濟艙免費額度增為46公斤

長榮航 (2618-TW) 今 (25) 日宣布託運行李新政策，自 6 月 23 日起，調整全航線行李託運為計件制，成為國內第一家推動託運行李計件制的航空公司，旅客往返亞洲、歐洲和大洋洲的行李託運額度將大幅增進，經濟艙免費行李額度提升到 46 公斤。

長榮航說明，施行多年的行李計重制將走入歷史，自 6 月 23 日起改為計件制，並統一免費託運行李件數和重量，皇璽桂冠艙 / 桂冠艙 / 商務艙將調整為 2 件，單件不超過 32 公斤；豪華經濟艙和經濟艙調為 2 件，每件不超過 23 公斤。

不過，美、加航線仍維持原託運行李計件制的服務，惟遵循全球航空公司普遍接受 23 公斤為常規行李搬運原則，豪華經濟艙的行李重量將調整為 23 公斤，以符合各地機場對勞工的保護措施。

長榮航指出，託運行李全航線計件制上線後，旅客往返亞洲、歐洲、大洋洲的行李託運額度將大幅增進，以目前經濟艙行李額度為 30 公斤為例，每人可攜帶 2 件、每件 23 公斤的託運行李，等同免費行李額度提升到 46 公斤，增幅達 1.5 倍。

長榮航總經理孫嘉明表示，此次是因應國際各主要航空公司的行李政策趨勢，且身為星空聯盟成員，在各盟航相繼將託運行李更改為全面計件制時，也同步調整提供一致性的服務，讓全球機場作業人員在服務轉機旅客的行李託運時，作業可更加順暢。

因應託運行李新制度上線，長榮航也規劃符合行李較少旅客的票價產品，推出全航線輕省和亞洲航線基本的經濟艙票價，並享有 1 件 23 公斤的免費託運行李額度，旅客可依照自己的需求選擇。

長榮航強調，近年致力提供旅客便捷的搭機體驗，陸續推預約自動報到、線上自助報到、預付超額行李、行李自助託運、EVA e-Library 等服務，隨著各國開始迎接後疫情時代到來，新制度上路後，旅客將可善用新增的行李額度，滿足對旅行購物的需求。