美國房市低迷數據接踵而至 學者：經濟衰退警鈴響

美國 4 月新屋銷售大減近 17%，為房市近期疲弱的跡象再添一筆，令房地產知名學者提出經濟衰退預警，因放空次貸泡沫成名的電影「大賣空」主角原型貝瑞 (Michael Burry) 一條隱晦的推文，更加深投資人的不安情緒。

美國房市有降溫的跡象。商務部周二 (24 日) 公布，4 月新屋銷售較 3 月大減 16.6%，經季節調整且折合年率為 59.1 萬戶，寫下 2013 年以來最大降幅，戶數則減至 2020 年 4 月以來最低，遠不如經濟學家預估的僅降 1.7% 至 76.1 萬戶。

抵押貸款利率攀升、房價高漲，正在抑制需求。不只新屋銷售連續四個月下滑，美國住宅建商信心指數出現疫情爆發以來最大跌幅，此外，上周公布的 4 月成屋銷售降到兩年低點，新屋開工和營建許可都下滑。

知名房地產學者、全美住宅建商協會 (NAHB) 首席經濟學家 Robert Dietz 警告，新屋銷售重挫「是對美國未來幾季經濟發出的明確衰退警訊」，同時這也代表，愈來愈多潛在買家被排擠在市場外。

根據房地美，美國 30 年期固定利率抵押貸款平均水準已突破 5%，是 2011 年以來首見。截至上周報 5.25%，代表年初迄今已攀升超過 2 個百分點。

就在房市低迷、美股重挫的這一天，做空房市成名的貝瑞以一條推文挑動投資人的敏感神經。他說：「如同我在 2008 年講過的，一切就像看著飛機失事。這很痛，一點也不好玩，我笑不出來。」

然而，貝瑞並未回應眾多推特用戶的發問：他是否認為一場規模可比 2008 年金融海嘯的金融崩盤，正在醞釀當中。