〈房產〉疫情升溫 住展4月風向球仍守住綠燈

代表北台灣新成屋、預售屋交易市況的住展風向球，4 月分數下滑到 45.4 分，較 3 月（48.7 分）減少 3.4 分，對應燈號則依然維持綠燈，已經維持連 9 綠。住展研發長何世昌表示，4 月風向球分數急轉直下，主因是本土疫情大爆發導致建商推案縮水，以及市況下滑所致，預估 5 月市況會再續降

何世昌認為，今年房市在鷹式升息、政府打房、疫情爆發與俄烏戰爭多重衝擊之下，市場上「雜聲不斷」，看空的聲音此起彼落。然而，從市況上看來，今年供給未爆量，還沒出現供過於求的現象，又因造價成本難以回降，雖然 5 月市況會再續降，但今年房價要反轉回跌恐怕不容易。

在住展風向球六大構成指標項目中，4 月預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數等三項分數下滑，議價率、待售住宅建案分數等兩項分數上升，僅成交組數一項分數持平。

住展分析，雖然歷年 4 月是新建案市場的傳統旺季，但因本土疫情失控，建商普遍放緩推案進度，建案延推的情況更為惡化，以致於 4 月預售屋推案量僅約 600 億元，較 3 月驟減約 500 億元，大台北地區單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 中山「躍大直」、南港「全陽馥」；新北市 - 新莊「亞昕森中央」、「瀚羽蒔光」、「宸熙丰悦」、「豐盛」與「新莊科達花園」泰山「新潤潤見築」與「新潤 A5Ⅱ- 大道鎏域」、淡水「森原樹 ‧ 樹之泉」。

桃竹地區單一案量逾 15 億元以上的指標案為桃園市 - 中壢「林立寬和」、桃園「易德聚」、八德「首綻」、大園「家田富筑」、蘆竹「寶佳峰匯」和「安美大望」；新竹市 - 北區「家兜里」、香山「大綠景景觀科技園」；新竹縣竹北「喬立 TIMELESS」等案。

2022 年 4 月完工釋出的新成屋戶數也連袂走低至 200 戶以下，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市中正區「新光人壽總統傑仕堡」。

何世昌指出，即便全台籠罩在疫情快速擴散的陰霾當中，但因疫情使得缺工問題更加惡化，資金成本與工程進度落後的壓力排山倒海而來，此時建商多選擇漲價以轉卸不斷墊高的成本，4 月北台灣新建案平均議價率降至 11.7％，是今年來收斂幅度最大的一個月。

住展數據顯示，4 月新建案市場人氣、買氣同步下挫，但在剛性需求與通膨刺激之下，房市基本盤仍未潰散；雖然銷售速度變慢，但「零成交」建案並不多，多數建案都都還賣得動，再加上新開賣的建案數較 3 月減少，北台灣 4 月待售住宅建案數量跌破一千大關至 9 百餘個，是 2014 年以來首見，顯示供給面仍較為緊繃。