〈台北國際電腦展〉美光中科廠今年導入EUV 再投2億美元扶植技術新創

記憶體大廠美光 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 表示，隨著中科新廠啟用，美光在台導入最先進的 1α奈米 DRAM 製程，今年也將導入 EUV；美光並宣布第二輪注資創投基金，將再投 2 億美元扶植深度技術新創公司。

美光資深副總裁暨策略長 David Moore 今日於台北國際電腦展以「智匯數據 無所不在」為題，發表 CEO Keynote 主題演講。美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 也分享美光在台灣重要營運進展及與合作夥伴關係的持續承諾。

David Moore 指出，全球經濟數位化、超連結、及人工智慧等大趨勢，正在改變世界上的各式產業。

David Moore 並宣布，創投團隊美光創投 Micron Venture 將注資第二輪基金 2 億美元於扶植深度技術 (deep tech) 領域新創公司，將關注範疇更廣的深度技術創新。此外，為彰顯美光追求多元平等包容承諾，第二階段基金將有 20% 投資資本鎖定由女性及其他少數族群所領導的新創公司。

Sanjay Mehrotra 則談及在台灣的重要營運進展，他表示，台灣擁有世界最先進的邏輯和 DRAM 技術，美光也在台創建 DRAM 卓越製造中心，是先進的半導體製造生態系統，且導入 AI 製程打造智慧製造系統，有助提升營運效率。

Sanjay Mehrotra 並說，美光持續在台加碼投資，仍為台灣最大外資企業，也在台導入最先進的 1α奈米 DRAM 製程，且今年也將導入 EUV，標誌美光持續成長及對台灣的承諾；目前在台員工人數達 1 萬人，將持續增加工作機會。

此外，Sanjay Mehrotra 也強調，美光 80% 台灣團隊成員捐助過在地慈善機構，2014 年以來，美光基金會已向捐贈台灣社區超過 370 萬美元，致力推動大學教育與研究合作夥伴關係。