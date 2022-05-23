〈美股早盤〉市場情緒改善 美股開高 道瓊漲逾300點

美國總統拜登周一（23 日）在與日本首相岸田文雄舉行的記者會上表示，正考慮削減中國關稅，市場分析師認為市場情緒受到該番言論改善，美國公債殖利率走高、美元走貶，美股主要指數齊揚。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 350 點或近 1.18%，那斯達克綜合指數漲近 0.7%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲 0.14%。

美國總統拜登在東京與日本首相岸田文雄會談後召開記者會，會上提到正在考慮削減對中國的商品關稅，稱「那是上屆政府徵收的關稅，目前正在研討如何應對。」

美國交易員將拜登的言論解讀為，他在結束亞洲出訪行程後將與財政部長葉倫討論對中國徵收關稅問題，這是一個可能會逆轉前總統川普措施的信號。

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 表示，拜登宣布討論關稅問題影響今日市場的風險胃納，投資者認為，美中兩國之間的貿易戰將有所緩和，恢復對高風險資產的樂觀情緒。

拜登在記者會上也提到，如果台灣受到中國攻擊，美國軍方將進行干預以保護台灣，這番言論似乎打破美國長期以來「戰略模糊」的政策，然而拜登言論一出後，白宮對此回應強調「對台政策未改變」。

另外，拜登宣布將啟動「印太經濟架構」（IPEF）的設立協商。首輪參與國包括日本、澳洲、印度及東南亞共 13 國，占全球 GDP 的 40% 左右。IPEF 的四大重點包括：數位流通的貿易便利化、供應鏈、基礎設施與清潔能源，以及稅制與反貪對策。

俄烏戰事方面，烏克蘭總統澤倫斯基在世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）演講時，進一步呼籲對俄國實施石油、技術與其他貿易禁令，包括對該國銀行制裁。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）承認全球經濟面臨的風險有所加劇，但消除對經濟衰退擔憂。

歐洲方面，歐洲央行（ECB）總裁拉加德暗示，將在 7 月的貨幣政策會議啟動升息兩碼（50 個基點），並且「很有能」在第三季末結束負利率政策，此外她還表示，ECB 將在 6 月會議上宣布從 7 月初停止資產購買。消息傳出後歐元隨即跳漲。

另外，拉加德日前受訪時提到，她認為加密貨幣「毫無價值」、「毫無根據」，需要更嚴格的監管。

能源方面，國際油價小幅上升，沙烏地阿拉伯稱支持俄國在石油國組織與其夥伴國（OPEC+）中繼續發揮作用，同時也表示希望包括俄國在內所有 OPEC + 成員國達成新的石油產量配額協議。雖然俄國目前受制西方制裁而無法增產，導致 OPEC + 四月日產量低於目標的 200 萬桶，但該組織仍堅持逐月調整產量配額計畫。

截稿前，6 月到期的西德州原油期貨上漲 1.14%，至每桶 111.51 美元；7 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.16%，至每桶 113.85 美元。

其他個股方面，世界衛生組織（WHO）日前發布猴痘爆發預警，稱未流行過猴痘的國家未來可能出現大量感染病例，該病毒將進一步傳播。消息激勵「猴痘概念股」走強，製藥公司 Inovio Pharmaceuticals(INO-US) 盤前漲近 15%、SIGA Technologies(SIGA-US) 漲近 20%、Chimerix(CMRX-US) 漲逾 10%、Emergent BioSolutions(EBS-US) 漲逾 12%。

截至台北時間周一（23 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

藝電 (EA-US) 早盤上漲 4.92%，至每股 137.19 美元

有外媒報導指出，遊戲製造商藝電（Electronic Arts）正在群找買家或合作夥伴，傳聞藝電已與迪士尼 (DIS-US)、蘋果 (AAPL-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 等公司進行談判。

VMWare(VMW-US) 早盤上漲 18.01%，至每股 112.95 美元

雲端運算公司 VMware 傳出與晶片製造商博通（Broadcom）(AVGO-US) 就收購進行深入談判消息，知情人士透露兩家公司正在討論已現金加股票方式交易，很況就會達成協議。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.84%，至每股 52.91 美元

美國生物製藥公司輝瑞與其夥伴德國製藥公司 BioNTech(BNTX-US) 公布為 6 個月至 5 歲兒童開發的第三劑新冠疫苗臨床試驗結果，數據顯示該疫苗對抗 Omicron 變種病毒的防護率為 80%。兩家公司指出，第三劑疫苗會引發強烈的免疫反應，但兒童耐受性良好，大部分副作用為輕度至中度。

今日關鍵經濟數據：

芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.47，前值 0.36

華爾街分析：

Interactive Investo 投資主管 Victoria Scholar 表示，在宏觀經濟的不確定背景下，任何反彈走勢都是短暫的。其中市場對拜登今天發言感到擔憂，拜登表示，中國無權用武力奪取台灣，美國有意使用武力保衛台灣，此舉可能重燃美中兩國之間的緊張關係，並引發市場動盪。

IG 集團亞洲市場策略師 Jun Rong Yeap 表示，雖然最初華爾街投資人有逢低進場的情緒，但北京的病例數增加正在給該地區的風險情緒設置上限，中國的清零政策將在可預見的未來繼續保持下去。

Federated Hermes 全球股票投資組合經理 Louise Dudley 表示，由於激進的貨幣緊縮政策、俄烏衝突以及中國封控措施對宏觀經濟造成的擔憂持續存在，預估市場將出現巨大波動。