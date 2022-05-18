鮑爾：Fed將毫不猶豫持續升息 直到通膨下降

聯準會（Fed）主席鮑爾周二（17 日）表示，Fed 將繼續推動收緊貨幣政策直到通膨明顯下降，在物價開始回落至健康水準之前將繼續支持升息，也說不該懷疑央行平抑近幾十年來高通膨的決心，包括必要時將利率推至限制性區間。

鮑爾在接受華爾街日報（WSJ）採訪時說：「我們需要看到的是通膨以一種清晰、令人信服的方式下降，未來將繼續推動收緊貨幣政策，直到我們看到這點。」並稱「如果這需要突破大眾普遍了解的中性利率水準，我們將毫不猶豫的這麼做。」

在近 40 年的高通膨壓力之下，Fed 本月初升息兩碼（50 個基點），是今年第二次升息，3 月時宣布升息 1 碼（25 個基點）。鮑爾表示，在升息之後如果經濟狀況仍保持目前的水準，就有可能在往後的會議中採取類似兩碼的升息舉措。

與此同時，鮑爾周二也重申將通膨率拉回至 Fed 的 2% 目標承諾，並警告說這並不容易，可能會付出 3.6% 的失業率的代價。目前美國的失業率僅略高於 1960 年末以來最低水準。

然而，Fed 收緊貨幣政策價具市場對經濟近一步下滑的擔憂，並引發華爾街大舉拋售。Fed 目前已將基準利率升至 0.75%-1% 區間之外，還暫停每月債券購買計畫，即量化寬鬆政策（QE），並將從下個月開始縮減 9 兆美元的資產。

鮑爾仍希望 Fed 能夠在不打擊經濟的狀況向實現降低通膨的目標，稱失業率只是上升一些，就業市場市場仍然強勁，有許多可實現經濟軟著陸的方法，Fed 的工作不是降低可能性，而是努力實現這點。

鮑爾補充說，恢復物價穩定可能會經歷一段陣痛期，但就業市場仍保持強勁，失業率較低且薪資成長。