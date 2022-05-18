Fed布拉德：支持未來升息兩碼對抗通膨

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）周二（17 日）表示，支持聯準會（Fed）在未來會議上升息兩碼（50 個基點）的計畫，稱這是能解決近 40 年高點的通膨率的好計畫，盼能在對經濟干擾最小的情況下實現該目標。

布拉德在能源基礎設施委員會（Energy Infrastructure Council）的問答環節中說，主席鮑爾表示在接下來的會議中升息幅度有望達到兩碼，布拉德也稱儘管前景面臨風險且形式可能會改變，但 Fed 目前有一個很好的計畫。

布拉德是今年以來最直言不諱的 Fed 銀行總裁，主張採取更強力的措施遏止飆升的物價，不過在周二會議中被問及 Fed 是否應該考慮在近期採取更大幅度的升息計畫時，他並未提及升息 3 碼（75 個基點）的可能性。布拉德在過去曾表示升息 3 碼可能是一種選擇。

此外，布拉德還表示，Fed 在對抗通膨方面並非如批評人士稱的那樣落後，因為金融市場已對未來升息進行大幅定價，在央行採取行動之前起到部分緊縮作用。

至於縮表方面，布拉德指出，其他央行也在做同樣的事情，目前還不清楚這種「全球量化緊縮」會帶來多大壓力，但應該會對長期公債殖利率構成上行壓力，且隨著 Fed 計畫推近，應該會有更多類似狀況發生，將密切注意事態發展。

Fed 升息可能引發經濟衰退的擔憂近幾周擾亂股市，不過布拉德表示，因為有受壓抑的家庭支出與吃緊的就業市場支撐，預估美國經濟在今年與明年會有「相當好的表現」。

就在布拉德發表談話之際，美國周二公布數據顯示，美國 4 月零售銷售以 0.9% 的穩健速度成長，表明儘管通膨高居不下，但商品需求仍保持彈性。