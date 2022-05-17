投資人等待經濟數據 觀察Fed貨幣政策動向 美債殖利率小幅攀升

指標 10 年期美國國債殖利率周二 (17 日) 攀升，投資人等待最新一批經濟數據，並關注貨幣政策路徑的線索。

美東時間早晨 7 點 45 分，10 年期國債殖利率最後上漲 4.3 個基點至 2.922%，而 30 年期國債殖利率上漲 3.7 個基點至 3.121%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

聯準會 (Fed) 前主席伯南克 (Ben Bernanke) 日前表示，Fed 在等待解決通膨問題時犯了一個錯誤，這個問題已成為 1980 年代初以來美國金融史上最糟糕的事件。

他在周一 (16 日) 接受專訪時表示，他理解為什麼由鮑爾 (Jerome Powell) 領導的 Fed 拖延了對通膨的反應，但回想起來，這是一個錯誤。

伯南克曾帶領 Fed 度過 2008 年爆發的金融危機，並主持前所未有的貨幣政策擴張。

市場參與者周二可能會關注 Fed 的一系列談話。最值得注意的是，Fed 主席鮑爾定於美東時間下午 2 點左右在《華爾街日報》的未來萬物節上發表講話。

至於其他人，聖路易斯 Fed 行長布拉德 (James Bullard)、費城 Fed 行長哈克 (Patrick Harker)、明尼阿波利斯 Fed 行長卡什卡里 (Neel Kashkari)、克利夫蘭 Fed 行長梅斯特 (Loretta Mester) 和芝加哥 Fed 行長埃文斯 (Charles Evans) 都將在不同的活動中發表講話。

數據方面，美東時間上午 8:30 將發布 4 月零售銷售數據，美東時間上午 9:15 將發布 4 月工業生產數據和產能利用率。3 月商業庫存和 5 月全國房屋建築商協會調查都將稍後公布。

周二將拍賣 340 億美元的 52 周票據。