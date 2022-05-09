亞特蘭大Fed總裁：目前可升息2碼兩到三次 再評估是否進一步升息

亞特蘭大聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）2024 年投票委員波斯提克（Raphael Bostic）周一（9 日）表示，聯準會（Fed）能在未來兩到三次會議繼續升息兩碼（50 個基點），然後評估經濟與通膨狀況，再決定是否需要進一步升息。

波斯提克受訪時表示，Fed 上周升息兩碼「已經是相當激進的舉措」，認為不再需要採取更激進的政策。這番言論似乎排除更大幅度升息三碼（75 個基點）的可能性。

波斯提克稱，可以保持目前的速度與節奏並觀察市場變化，接下來或許能進行兩次或三次會議升息兩碼，然後暫停一下，評估經濟變化以及通膨是否接近 Fed 的 2% 目標後再做出決定。

波斯提克概述的利率政策路徑與 Fed 主席鮑爾在上周記者會發表的論述一致，當時鮑爾表示，有官員支持 Fed 在未來幾次會議上升息 2 碼的決定，但並未積極考慮更大幅度升息。

投資人與許多經濟學家認為，Fed 將被迫採取一系列更激進的升息舉措，以遏止處於數十年高點的通膨。波斯提克表示，希望一些供應鏈與其他推動物價上漲的因素會對 Fed 有利，即高通膨只是短暫的。

波斯提克也盼 Fed 能力範圍外，如供應鏈中斷等問題能獲得改善，稱如果 Fed 看到供應方面的變化，就意味著必須透過升息減少對需求的推動。