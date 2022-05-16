資金外流加劇 華爾街：全球股市暴跌走勢恐未結束

近期全球股市資金大量外流，約有 11 兆美元蒸發，並創下 2008 年金融危機以來最嚴重的連續跌勢。多位策略師預期，在高通膨、聯準會 (Fed) 升息以及經濟成長放緩的情境下，股市恐將進一步下跌。

根據美國銀行 (BofA) 的數據顯示，隨著投資人紛紛撤出蘋果 (AAPL-US) 等公司，資金持續流出所有資產類別，而且近期資金外流的情況持續加深。從歷史數據來看，標準普爾 500 指數距離關鍵支撐點還有近 14% 的下跌空間。

Comdirect Bank 策略師 Andreas Lipkow 表示，投資者人持續在減碼，尤其是科技股和成長股。但市場信心要進一步大幅惡化，才能形成潛在的底部。

不過，高盛集團 (Goldman Sachs) 首席股票策略師 Peter Oppenheimer 認為，是時候逢低買進。避險基金公司 Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 也表示，包括英特爾 (INTC-US) 和思科 (CSCO-US) 在內的「老牌科技股」如今的本益比頗具吸引力。

目前標準普爾 500 指數已經自 3 月 29 日的高點下跌 13% 以上，但是 14 天期相對強弱指數顯示標普 500 指數尚未觸底。泛歐 Stoxx 600 指數上週進入超賣區域，但美國尚未達到該水準，這通常是反彈的前兆。

科技股估值如今已大幅下跌，那斯達克 100 指數目前的預期本益比約為 20 倍，是 2020 年 4 月以來的新低，但是部分策略師認為，科技股仍將面臨 Fed 積極收緊貨幣政策的壓力。

根據美銀的數據，科技股剛遭遇了今年以來最大的單週資金流出，即使價格下跌，分析師認為，科技股在觸底前仍有下跌 10% 的風險。

BRI Wealth Management 執行長 Dan Boardman-Weston 表示，過去的一週非常殘酷，投資者情緒遭受打擊，尤其是在科技領域。在未來幾週到幾個月內，預期將會是一段艱難的時期。