〈美股13F報告〉橋水基金Q1加碼新興市場、消費股 大買高通、英特爾、美光

全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater) 第一季在市場下修之際持續擴大新興市場的布局，還大買高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US) ，加碼幅度皆超過 180 倍。
橋水第一季持續擴大新興市場、抗通膨資產的布局，前十大持股中有三檔便是新興市場 ETF ，其他除了標普 500 ETF (SPY-US)、阿里巴巴以外，其餘皆為終端消費品類股，如寶僑 (BG-US)、嬌生 (JNJ-US)、可口可樂 (KO-US)、百事 (PEP-US) 與 Costco (COST-US)。
減碼則以黃金、中概股為主，黃金撤資標的包含 iShare 黃金 ETF (IAU-US)、SPDR 黃金 ETF (GLD-US)，中概股中大幅減碼滴滴 (DIDI-US) ，減幅 19%，其他包含京東 (JD-US)、金融壹帳通 (OCFT-US)。
第一季加碼力道最大聚焦在能源、原物料與電子股，其中高通、英特爾、美光為持股增幅前三大股票，其他還包含艾克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、康菲 (COP-US)。
新增持股方面，醫療服務商美敦力 (MDT-US) 為橋水第一季最大進場標的，市值約 2.08 億美元，其次為波克夏海瑟威 (BRK.B-US)，市值 1.06 億美元，第三大增持標的則為 iShares 抵押貸款證券化債券 (MBB-US)。