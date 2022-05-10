Fed報告：高通膨、利率急升與俄烏衝突 威脅經濟與金融穩定

聯準會 (Fed) 周一 (9 日) 警告，持續性的高通膨與急遽上升的利率，是美國經濟近期面臨的最大風險，俄烏衝突也為金融穩定帶來威脅。

Fed 於最新的半年度金融穩定報告指出，通膨和利率的不利發展，尤其若伴隨經濟活動降溫，可能對金融體系帶來負面影響。

Fed 解釋，通膨和利率上升，可能削弱家庭和企業的資產負債表，導致欠債、破產等金融困境發生機率增加，家庭將飽受失業、更高的利息與房價下跌所擾，利率上升也可能影響企業貸款品質，增加企業貸款成本，進而對就業和企業投資產生負面影響。

Fed 並警告俄烏長期衝突對美國金融市場的不良影響，尤其是對大宗商品市場的曝險。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 表示，俄烏衝突引發商品市場價格震盪與保證金追繳壓力，也凸顯出大型金融機構在其中的潛在風險，聯準會正在和海內外監管機構合作，了解商品市場參與者的曝險程度，以及和核心金融系統之間的關聯。

不過，Fed 也表示，自去年底發布上一份金融穩定報告以來，許多家庭財務狀況持續改善，部分是受到強勁的就業市場、高個人儲蓄、疫情補助計畫與房價上漲影響。此外，目前金融市場所承受的壓力，也沒有對更廣泛的經濟活動或對金融中介機構形成重大干擾。

上述報告強調的風險，是針對紐約聯準銀行工作人員、美國學術界、社區團體以及國內外政策制定者進行調查所得出的結論，目的是為了指出金融體系面臨的潛在危險，不一定代表央行的經濟預測路徑。