演算法穩定幣災情擴大 比特幣跌至近26000美元

TerraUSD 穩定幣的崩跌至周四 (12 日) 仍未減緩，並引發踩踏事件，一些最受歡迎的去中心化金融 (DeFi) 協議的加密貨幣暴跌。

整體加密貨幣持續崩跌，截至台北時間周四下午 15:25，比特幣 (BTC) 跌破 27000 美元，至 26192 美元，24 小時再挫 14.3%，以太幣 (ETH) 更是失守 2000 美元關卡，一路來到 1749 美元，24 小時跌近 25%。

投資者本周一夕之間，喪失對穩定幣 TerraUSD(UST) 的信心，原本應維持接近 1 美元價格的 UST，僅在 0.5-0.7 美元劇烈波動。原設計與 UST 價格連動的 Luna，周四一度崩至 0.12 美元附近，連兩天出現單日 90% 左右的跌勢。僅僅一周之前，它的交易價格還在 80 美元附近。

「市場是否被 TerraUSD 發生的事情嚇壞了？答案是肯定的，」 Piper Sandler 首席市場技術分析師 Craig W. Johnson 表示。

在沉默一段時間後，Terra 創辧人 Do Kwon 終於發聲，表示將重建 UST，將其調整其機制使其成為抵押型穩定幣，但這一說法未能緩解當前危機。

Terra 作為加密市場第二大公鏈生態，一直是一個飽受爭議的對象。一方面，通過 Luna-UST 雙幣機制，Terra 生態成功將自己的算法穩定幣 UST 推廣到整個加密市場，迅速提升 Luna 的價格和市值；一方面其用於推廣 UST 的 Anchor Protocol 則飽受詬病，普遍被認為是不可持續的「龐氏騙局」。

總部在英國的數位資產經紀商 GlobalBlock 分析師 Marcus Sotiriou 表示，如今整個加密貨幣市場都存在極度恐懼。

據較早前統計，自 5 月 6 日以來，Terra 相關以及部分 Cosmos 生態受 UST 崩盤影響的協議表現如下 (但波動仍在持續中)：