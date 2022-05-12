投資人繼續消化通膨數據 美債殖利率走跌

由於投資人還在消化前一交易日發布高於預期的通膨數據，美國國債殖利率周四 (12 日) 上午下跌。

美東時間清晨 6 點 40 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 7.8 個基點至 2.835%。30 年期美國國債殖利率下跌 6.2 個基點至 2.98%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周三 (11 日) 公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 8.3%，高於預期的 8.1%，但低於 3 月的 8.5%。

報告發布後，10 年期美國國債殖利率回升至 3% 以上，但隨後回落。

最新的通膨數據支持聯準會 (Fed) 更積極地升息以應對持續的物價壓力，這加劇了對經濟衰退的擔憂。

Quilvest Wealth Management 投資委員會成員帕克 (Bob Parker) 周四表示，「全球經濟陷入衰退的風險顯然仍是外部風險。」

然而，他認為，經濟衰退的可能性已經從幾個月前的 10% 到 15% 上升到接近 30%，時間跨度為 1-2 年，「所以，如果你稱之為停滯性通膨，沒錯，我們正面對這個問題。」

周四公布的經濟數據，追踪批發通膨的 4 月生產者物價指數 (PPI) 將於美東時間上午 8:30 公布。

截至 5 月 7 日當周提交的失業救濟金申請數量也定於美東時間上午 8:30 發布。

周四將拍賣 350 億美元的 4 周期國債、300 億美元的 8 周期國債和 220 億美元的 30 年期國債。