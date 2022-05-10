WGC：避險需求仍在 今年4月全球黃金ETF持倉連續4月增加

根據世界黃金協會 (WGC) 最新報告，今年 4 月全球黃金 ETF 持倉增加了 42.8 公噸，連續第 4 個月增加。

數據顯示，今年 4 月全球黃金 ETF 持倉增加了 428 公噸，使得全球總持倉量達到 3,868.6 公噸，資產規模為 2,380 億美元，總持倉量僅較 2020 年 11 月的歷史高點 3,922 噸低 1%。

報告中指出，全球黃金 ETF 在 4 月份的持倉連續第 4 個月增加，但是增幅較先前有所放緩，主要受到美債殖利率以及美元上漲的影響，4 月份金價跌約 2%。但是，在美股下挫、通膨飆升、以及俄烏戰爭等因素下，黃金避險需求仍帶來支撐。

從各區域來看，今年 4 月份，北美的黃金 ETF 持倉增加 17.5 公噸至 1,989.7 公噸，歐洲增加 25.9 公噸至 1,692.1 公噸。亞洲則是減少 1 公噸至 124 公噸，其他地區增加 0.5 公噸至 62.7 公噸。

分析師表示，歐洲黃金持倉增加再次集中於英國、德國和法國，這些國家在 4 月的持倉量均創下歷史新高。在對能源供應短缺、經濟成長放緩和地緣政治動蕩、高通膨等的擔憂加劇下，歐洲投資者繼續湧入黃金。

WGC 全球研究主管 Juan Carlos Artigas 表示，主導黃金市場的兩個最重要因素是通膨上升和俄烏戰爭持續。Artigas 指出，俄烏衝突擾亂能源市場、農業和基本金屬的全球供應鏈，使通膨壓力加劇。

Artigas 也表示，即使地緣政治不確定性正常化，全球經濟仍將繼續感受到全球經濟聯盟轉變帶來的連鎖反應。他認為，在可預見的未來，全球供應鏈碎裂化將使通膨壓力持續升高。