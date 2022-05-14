〈貴金屬盤後〉黃金期貨本周挫近4% 連跌四周逼近1800美元關卡

美元升值持續打壓金價，黃金期貨周五 (13 日) 收在 14 周低點，本周共挫跌 3.9%，是連續第四周收黑且為 11 個月來最大單周跌幅，價位正逐漸逼近 1800 美元整數關卡。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 16.40 美元或 0.9%，報每盎司 1808.20 美元，為 2 月 4 日以來最大跌幅。

黃金期貨本周共跌 3.9%，是去年 6 月 18 日以來最大單周跌幅。

黃金現貨價周五盤中一度跌破每盎司 1800 美元。

追蹤美元對六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 周五下跌 0.1%，但本周周線仍連六漲，使 DXY 高掛在 20 年高點附近。美元升值不利以美元計價的黃金，因為這代表非美元消費者支付更高價格，進而抑制需求。

全球股市周五下跌，也不利金價行情。

黃金雖然也是避險工具，但本身不孳息，且對美債殖利率和美國的短期利率相當敏感。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四重申，在 6 月和 7 月分別升息 2 碼是適合的，並表示，對抗通膨的過程勢必伴隨著「一些痛苦」。

黃金在周四跌破 200 日移動均線，這通常是悲觀的跡象，市場正在關注進一步發展。

FxPro 資深市場分析師 Alex Kuptsikevich 說，如果從這個水準反轉向上，可能出現新一波長期上漲，在這種情況下，潛在多頭目標是 2500 美元。

Spartan 資本證券市場首席經濟學家 Peter Cardillo 對黃金期貨的短期目標價為 1850 美元至 1905 美元，他認為黃金有可能出現快速且強勁的反彈，持續從通膨和地緣政治風險中受益。

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨收盤上漲 1.1%，報每盎司 21.001 美元，但本周仍累計下跌 3.6%，是今年 1 月 28 日以來最大單周跌幅。

7 月交割的銅期貨價格上漲 1.8%，收每磅 4.1750 美元。

7 月交割的白金期貨價格下跌 0.1%，收每盎司 930.70 美元。

6 月交割的鈀金期貨上揚 3.1%，約報每盎司 1917.70 美元。

鈀金在周四重挫後逾周五反彈，High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說，對俄羅斯供給中斷的擔憂仍是主因，因此只要鈀金大幅下滑，都會出現積極逢低買進的動力。