〈貴金屬盤後〉觀望通膨數據+美元強升 金價收在3個月低點 

美元保持強勢，使黃金期貨周二 (10 日) 跌至 3 個月低點，投資人正在等待通膨數據，尋找和聯準會 (Fed) 貨幣政策有關的蛛絲馬跡。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 17.60 美元或約 1%，報每盎司 1841.00 美元，為 2 月 10 日以來最低收盤價。

OANDA 資深分析師 Edward Moya 說：「黃金一開始展現可能趨穩的跡象，但投資人在通膨數據出爐前仍感到緊張，想知道 Fed 貨幣緊縮力道將有多強。」

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 正徘徊在 20 年高點附近。美元升值，意味著美元計價的黃金等大宗商品對非美元消費者來說更昂貴，進而抑制需求和價格。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說：「在貨幣領域，王者美元升抵 20 年來不曾見過的價位，原因是風險胃口翻轉，且美債殖利率自 2018 年以來首次升破 3.2%。」

他表示，整個大宗商品市場都因為美元而重挫，投資人似乎正對所有資產類別按下拋售鍵，並預料在 Fed 升息押注帶動美元和殖利率雙雙攀高的情況下，黃金將繼續遭遇逆風。

美國 10 年期公債殖利率周二從多年高點稍微回落，至接近 2.99%。今年來由於 Fed 積極打擊通膨和升息，利率波動性在金融市場帶來痛苦。

美股周二行情波動，早盤一度下跌，到尾盤時段，四大指數只剩道瓊收黑，標普、那斯達克、費半都翻紅上漲。

美國將在周三公布 4 月消費者物價指數 (CPI)，接著周四公布生產者物價指數 (PPI)。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 表示，黃金可能面臨更多下跌壓力，因通膨數據可能高於市場預期，強化聯準會緊縮的理由，並帶動美元繼續上揚。

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