通膨擔憂依舊 10年期美債殖利率下跌 但仍維持在3%之上

由於對通膨的擔憂揮之不去，美國 10 年期國債殖利率周二 (10 日) 上午下跌，但仍保持在 3% 以上。

美東時間清晨 6 點 50 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 5.9 個基點至 3.02%。30 年期國債殖利率下跌 6.1 個基點至 3.147%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

10 年期國債殖利率周一 (9 日) 早盤一度觸及 3.17%，為 2018 年 11 月以來的最高水平。全球股市在前一交易日也經歷了拋售，美國標準普爾 500 指數跌至一年多以來的最低水平.

近日市場波動主受聯準會 (Fed) 最新政策決定導致。Fed 宣布將利率上調 50 個基點。

這符合市場預期，低於某些人擔心的升息 75 個基點。然而，投資人仍然擔心 Fed 採取更激進的政策舉措可能會增加對經濟的潛在拖累，導致通膨飆升。

Amundi Institute 負責人迪芬德 (Monica Defend) 表示，「中央銀行仍然是主要核心，是金融市場的主要推動者。」

她補充說，預計美國的實際殖利率將繼續走高，但她認為這已被市場定價。

周二將公布的經濟數據，IBD/TIPP 5 月經濟樂觀指數定於美東時間上午 10 點公布。

俄羅斯入侵烏克蘭也仍然是投資人關注的焦點。美國總統拜登周一敦促國會「立即」通過一項對烏克蘭的重大援助計劃。

與此同時，周二將拍賣 450 億美元 3 年期票據。