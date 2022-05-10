華爾街大多頭：標普500指數有望在明年將反彈至創紀錄新高

隨著美聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策，經濟衰退憂慮加劇，美股近期下挫。不過，長期多頭分析師、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 樂觀認為，美國經濟將免於衰退，標普 500 指數有望在今年進入修正後，在明年反彈至新高。

Yardeni 表示，投資人對美國經濟和股市的前景變得過於悲觀，他不記得股市有過如此多的悲觀情緒。

Yardeni 指出，華爾街分析師上調了企業獲利預測，同時，強勢美元證明了儘管市場動盪，投資者仍將美國視為「避風港」。他也表示，美國消費者狀況良好，勞動力緊張推升薪資，同時仍然能享受疫情期間刺激政策帶來的超額儲蓄。

標準普爾 500 指數目前較近期高點下跌約 16%，處於修正區域。Yardeni 將標普 500 指數的下跌歸咎於 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等大型科技股的重挫。

與此同時，他預估通膨將在夏季達到 6% 至 7% 的峰值，然後在明年不出現經濟衰退的情況下降至 3% 至 4%。

「我現在站在修正陣營這一方。我預計明年標準普爾 500 指數將再次創下紀錄新高。」Yardeni 說道。

Evercore ISI 的 Julian Emanuel 先前也曾表示，由於通膨已經達到頂峰，股市應該會開始走高。他將當前的情勢，與 1994 年股債同時下跌的情況類比，並強調，1994 年的波動後，股市出現了上漲趨勢。Emanuel 對標普 500 指數年底目標價，定於 4800 點。