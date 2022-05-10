經濟學家預警：這次標普熊市可能大跌30%

Rosenberg Research 經濟學家兼策略師 David Rosenberg 預估，標普 500 指數很快就會跌入熊市，這次跌幅可能高達 30%，下行壓力可能會持續整個夏天。

那斯達克指數今年已跌約 25%，深陷熊市當中，標普指數則自 1 月 3 日的高點下跌約 16%，Rosenberg 引述投資傳奇人物 Bob Farrell 「十條經典投資法則」，解析市場動態與趨勢。

目前市場動態呼應 Farrell 規則八，熊市分三個階段：急劇下跌、反射性反彈和持續時間較長的根本性下跌。Rosenberg 認為：「我們正走向熊市，標普大型成分股正在逐步崩跌，而如果標普這次下跌 30%，我認為這是可能的，該指數將跌至 3,460 點。」

投資傳奇人物 Bob Farrell 「十條經典投資法則」之一，沒有新的時代，過度行為永遠不會持久 (圖片：AFP)

Farrell 規則三，沒有新的時代，過度行為永遠不會持久。Rosenberg 研判，市場低迷是由寬鬆貨幣和過度投機推動的旺盛牛市的自然結果，特別是在過去的幾年裡，害怕錯過的恐懼吸引許多新的、缺乏經驗的散戶購買股票，他們天真相信市場將會持續上漲，並被此信念所迷惑。

規則六提到，恐懼和貪婪往往左右投資人的長期計畫。Rosenberg 表示，他將關注市場拋售壓力和大幅下跌的日子，因為這換句話說，將會掀起一個持久反彈。

規則一指出，隨著時間的推移，市場傾向於回歸平均值。Rosenberg 建議投資人逢高賣出而不是逢低買入，他預估價值股、黃金、公用事業和能源股將成為贏家，至少在短期內是這樣，而美股整體報酬將低於平均。