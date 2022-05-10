〈貴金屬盤後〉美元避險魅力更勝一籌 黃金期貨下跌 延續周線頹勢

在美元指數刷新 20 年紀錄新高的打壓下，黃金期貨周一 (9 日) 挫跌，顯示在聯準會 (Fed) 加強升息之際，美元的避險魅力比黃金更勝一籌。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 24.20 美元或 1.3%，報每盎司 1858.60 美元，為 5 月 2 日以來最大跌幅。黃金期貨上周共挫跌 1.5%，周線連三黑。

對 Fed 今年將積極緊縮的擔憂，正讓股市、債券和各種金融資產劇烈震盪，投資人紛紛奔逃到美元、黃金和公債。這帶動黃金今年來上漲 2.5%，但美元指數表現更亮眼，今年來大漲 8.2%。

ICE 美元指數 (DXY) 周一盤中一度突破 104，刷新 20 年高點。美國 10 年期公債殖利率周一盤中一度突破 3.2%，為 2018 年美國上一波經濟衰退期間出現的高點，殖利率與價格走勢相反。

Kinesis 市場分析師 Rupert Rowling 說，在 Fed 升息、中國防疫政策打擊經濟成長的情況下，股市跌跌不休，美元則證明自己的避險吸引力。

雖然美股挫跌，但黃金屬於不孳息的資產，投資魅力隨著美債殖利率上揚顯得黯淡，同時，美元升值，意味著美元計價的黃金等大宗商品對非美元消費者來說更昂貴，進而抑制需求和價格。

Ned Davis 研究公司首席全球投資策略師 Tim Hayes 最近調降金價預測並上修美元前景。他表示，美元指數和黃金通常背道而馳，一個漲另一個則跌，美元指數現在已經突破 2016 年和 2020 年所創的高點，並朝 2002 年的水準挺進，黃金則在 3 月 8 日挑戰 2020 年高點失敗後走低。

投資人靜候本周三將公布的美國 4 月消費者物價指數 (CPI)，期待看到通膨觸頂的跡象。上周五公布的就業報告強勁，4 月非農就業人口新增 42.8 萬人、失業率持平在 3.6%，但不改變 Fed 升息前景。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一表示，Fed 在未來幾場會議上升息 2 碼的計畫，已經是很激進的舉措。波斯提克今年無投票權，立場向來偏鴿派。

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨收盤下挫 2.5%，報每盎司 21.820 美元。

7 月交割的銅期貨價格下跌 1.7%，收每磅 4.1935 美元。

7 月交割的白金期貨價格下跌 1.8%，收每盎司 938.50 美元。

6 月交割的鈀金期貨上漲 1.9%，收每盎司 2061.50 美元。

Comex 金屬中，鈀金周一逆勢上漲。鈀金上周五挫跌，投資人正在權衡中國防疫封控對汽車需求的影響，另一方面，英國研擬對俄國和白俄羅斯的新制裁，將對自兩國進口的白金和鈀金加徵關稅，也牽動投資人的敏感神經。

Heraeus 貴金屬公司表示，鑒於全球輕型車今年的產量下修，作為汽車觸媒轉化器重要原料的鈀金，可能因供應過剩疑慮而持續承受壓力。