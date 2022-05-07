〈貴金屬盤後〉黃金期貨上漲 但受Fed升息前景打壓 周線連三黑

美股連兩日挫跌，帶動黃金期貨周五 (6 日) 連續第二天上漲，但在聯準會 (Fed) 鷹派立場支撐美元和美債殖利率之下，黃金期貨周線仍連續第三周收黑。

金價在非農報告公布後漲幅擴大，之後漲幅收斂。6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 7.10 美元或 0.4%，報每盎司 1882.80 美元。

黃金期貨本周周線下跌 1.5%，是去年 12 月 3 日以來最大跌幅，也是周線連三度收黑。

美國周五公布 4 月非農報告，新增 42.8 萬人，連續 12 個月高於 40 萬且優於市場預期，失業率持平在 3.6%，但平均每小時工資年增 5.46%、月增 0.31%，遜於市場所料的年增 5.5%、月增 0.4%。

abrdn 公司 ETF 投資策略主任 Robert Minter 說：「我們預期黃金今年將有更多投資需求。很明顯，利率將升高，但通膨也在升溫，問題在於人們預期利率會大幅上升到什麼水準。」

房利美 (Fannie Mae) 首席經濟學家 Doug Duncan 說，工資成長是企業尋求增聘人手的明顯訊號，這可能讓經濟原本面臨的通膨壓力進一步加重。整體而言，4 月非農報告並未改變 Fed 將在未來幾個月數度升息的展望。

美股周五蒙受賣壓，美元指數周線上漲 0.6%，連五周周線收紅，10 年期美債殖利率攀升到 3.12%。

殖利率上揚，代表持有黃金這類不孳息資產的機會成本攀高，美元升值則對美元計價的大宗商品不利，代表其他貨幣的買家面臨更高成本。

英國央行 (BOE) 本周也升息，英國連續第四次開會升息，但警告經濟面臨衰退的風險，意外偏鴿的立場導致英鎊重貶、美元勁揚。歐洲央行 (ECB) 則預料將在 7 月開始升息。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，黃金在升息環境下將掙扎前行，預估會在每盎司低於 1900 美元附近維持一段時間。雖然俄烏戰爭持續提供支撐，使黃金下跌幅度有限，但現在黃金顯然已經被央行緊縮貨幣政策的悲觀力量主導，不孳息資產的魅力正在減弱。

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