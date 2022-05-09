比特幣跌破34000美元 較歷史高點已下跌過半

比特幣 (BTC) 價格周末期間持續下跌，周一 (9 日) 跌至 33000 美元一線，較歷史高點已下跌超過一半。

目前尚不清楚是什麼引發了下跌，但隨著投資者遠離風險較高的資產，比特幣的跌勢與全球股市下跌趨勢一致。

比特幣在去年 11 月，最高來到 67802.30 美元峰值，但據 Coindesk 報價，周一下午報價已達約 33550 美元，24 小時跌約 2.5%，過去 7 天下跌約 8.2%。以太幣 (ETH) 跌至 2447 美元，過去 7 天跌幅也已達 7.16%。

反映投資人情緒的比特幣恐懼與貪婪指數，今天更已低至極度恐懼的 11，較昨天的 18 快速下滑。

比特幣情緒 (圖表取自 alternative.me)

比特幣價格已來到 1 月 24 日以來的最低點，如果價格跌破 32951 美元，它將創下 2021 年 7 月以來的新低。

比特幣今年以來走勢持續與美股那斯達克指數高度相關，那指上周五觸及 52 周低點，跌至 11990.15 點，今年迄今下跌了 22.4%。

與此同時，基準 10 年期美債殖利率上周五觸及 3.15%，接近 4 年來的最高水準。較高的公債殖利率降低了交易員預期從風險較高的押注中，所獲得相對於債券的額外回報。