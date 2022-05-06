美股狂瀉 財經名嘴Cramer籲冷靜：通膨即將見頂

美股周四 (5 日) 暴跌，但《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 呼籲長期投資者保持冷靜，因為通膨似乎快要見頂。

Cramer 說：「在這種恐慌情緒下，就會創造出便宜好貨。你如果手上有現金，就是該把現金再投回股市的時候了。」

通膨竄升加上 Fed 抗擊通膨的行動也令人擔心，美股受創。然而，Cramer 卻稱自己並不恐慌：「三個月後的通膨不會像現在這樣。」他認為 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 有引導經濟軟著陸的能力。

美股周四遭拋售，那斯達克綜合指數跌逾 4%。此前一日鮑爾暫時排除 Fed 近期一舉升息 75 個基點的可能性，帶動華爾街反彈大漲。

Fed 周三升息 50 個基點，為 20 年來最大升息幅度。Fed 此前 3 月已升息 25 個基點，展開 3 年來首次升息。

在 Fed 5 月決策會議後的記者會上，鮑爾表示，6 月和 7 月這兩次會議可能也需要升息 50 個基點。爾後 9 月、11 月和 12 月會議也可能升息。

Cramer 認為周四股票拋售的強度與債市持續拋售有關，債券拋售潮已讓 10 年期公債殖利率穩穩超過 3%，達到 2018 年以來最高水準。公債價格與殖利率成反比。

Cramer 認為，債券投資者可能會拋售持券，因為他們認為，鮑爾稱 Fed「沒有積極考慮」升息 75 個基點是錯的，且經濟正面臨 1980 年代初以來最火熱的一輪通膨。Cramer 說，債市走勢反過來又會引起股市演算法交易者的拋售。

Cramer 說：「我們認為鮑爾說啥不重要，重要的是這些機器，這些機器是設定好用債券交易，而 10 年期公債殖利率突破了 3%，這些機器知道我們正在測試鮑爾反對 75 基點的決定。」

Cramer 說他看到太多通膨正在消退的例子，並舉出銅和鋁價格的回落就是兩個例子，這也是他在股市大拋售期保持建設性的原因。

他並表示，由於俄烏戰爭未平息，能源價格確實可能會繼續上漲。但另一方面，抵押貸款利率上升應該會讓房地產市場冷卻，且跡象表明，二手車需求也在下降。「挹注到通膨的東西正在減少。」