〈財報〉Lucid宣布6月起電動車漲價至少1成 全年產量目標不變

電動車新創公司 Lucid(LCID-US) 周四 (5 日) 盤後公布會計年度第 1 季財報，營收猛增、虧損大幅收斂，全年產量目標不變，同時宣布將從 6 月開始將調漲售價，豪華純電房車 Lucid Air 將漲價至少 10%。

Lucid 第 1 季 (3 月 31 日止) 虧損 8130 萬美元，較去年同期的 29 億美元迅速收斂，折合每股虧損 5 美分，優於 FactSet 預料的每股虧損 31 美元。同期營收 5770 萬美元，足足是去年同期的 185 倍，且高於 FactSet 預估的 5600 萬美元。

Lucid 表示，營收交出可觀成長要歸功於交車量，第 1 季共交付 360 輛車。

Lucid Air 被譽為「特斯拉殺手」，根據財報聲明，市場對 Lucid Air「需求強勁」，預購訂單突破 3 萬輛，潛在銷售額為 29 億美元。這不包含沙烏地阿拉伯承諾未來 10 年採購的多達 10 萬輛車。

Lucid 將從 6 月 1 日起調漲旗下車款，調漲幅度至少 10%，但已完成預購和 5 月 31 日以前的訂單不受影響。各車款新售價如下：

Air Grand Touring：15.4 萬美元，漲 1.5 萬美元

Air Touring：10.74 萬美元，漲 1.24 萬美元

Air Pure(基本款)：8.74 萬美元，漲 1 萬美元或 13%

Air Grand Touring Performance(兩周前發表)：維持在 17.9 萬美元。

包括特斯拉 (TSLA-US)、Rivian(RIVN-US) 在內，電動車製造商最近紛紛宣布類似的漲價幅度，原因是從疫情衍生的供應鏈問題，在俄烏戰爭爆發後進一步惡化，鑒於成本上漲不得不轉嫁給消費者。

繼特斯拉、Rivian 之後，Lucid 也宣布調漲旗下電動車售價。(圖: AFP)

Lucid 並維持全年產量預測不變，介於 1.2 萬至 1.4 萬輛。執行長 Peter Rawlinson 表示，Lucid Air Grand Touring Performance 將在 6 月交車，Air Pure 和 Air Touring 也將在今年稍晚交車。高層還證實，豪華休旅車 Lucid Gravity 將在 2024 年上半年量產。

Lucid 在 3 月透露計劃在沙國興建廠房，並以供應鏈問題為由，把全年產量預測從 2 萬輛砍為介於 1.2 萬至 1.4 萬輛。沙國主權財富基金是持有該公司 62% 股權的大股東。

Lucid 截至第 1 季底的現金部位將近 54 億美元，財務長 Sherry House 表示，這足以支應公司到 2023 年的資金需求。

Lucid 周四隨大盤走軟，收盤挫跌 6.96% 至每股 18.85 美元，公布財報後，盤後股價小漲 0.27%。該股今年來共重挫 30%，遠超過標普 500 指數同期約 13% 的跌幅。