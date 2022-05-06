一日行情！道瓊週四為何狂瀉逾1000點？

聯準會週三 (4 日) 宣布升息 2 碼，主席鮑爾平息未來會議升息 3 碼的擔憂後，美股道瓊奔漲逾 900 點，但美股週四 (5 日) 慘遭血洗，道瓊狂瀉逾 1063.09 點，創下 2020 年 10 月 28 日以來最大單日跌幅，前一日漲幅盡數抹去。

美股為何上演一日行情？一些市場分析師認為，美股週四拋售部分原因是擔心通膨陰霾將持續影響美國和世界其他地區的經濟。

週四公佈的一項經濟數據顯示，由於供應短缺和生產瓶頸，美國第一季非農生產力季減 7.5%，創 1947 年以來最大降幅。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 表示：「該數據讓人們對『繁榮的 2020 年代』預想帶來打擊，該預想是技術引領的生產率增長熱潮，消弭勞動力的長期短缺。」

Quadratic 資本管理創始人 Nancy Davis 擔憂，市場焦點轉向今年剩餘時間內預計還會升息 200 個基點，貨幣政策在短期內幾乎無法平息通膨，大規模政府支出、供應鏈中斷和俄羅斯入侵烏克蘭，將進一步推升通膨。

富國銀行證券股票策略主管 Chris Harvey 預估，未來肯定有停滯性通膨風險，這將是今年下半年的首要主題，景氣低迷和通膨高升並現。

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示，週四走勢反映 2022 年市場如搭雲霄飛車般的高波動，猛烈的跌勢抹去前一日的漲幅。投資人拋售股票，因為他們再次擔心過多的持續不確定性。美中緊張關係、烏俄戰情、企業財報喜憂參半，以及新冠疫情的不確定性，阻礙全球經濟復甦。

Bassuk 稱，對經濟衰退和通膨的擔憂一直是華爾街當前一輪看跌的核心。毫無疑問，通膨、利率上升和波動性將持續成為第二季及未來市場的特徵。

市場動盪不安正在引發人們對經濟前景的困惑，究竟現在是進場的不錯時機，還是應該等待更好的切入點？

華爾街神級操盤手、傳奇基金經理人 Paul Tudor Jones 近日受訪表示，當前金融環境艱難，顯然持有債券和股票不是良策，投資人應優先考慮保全資本。

摩根資產管理則認為，實質負利率的環境依舊有助美股大盤向上，升息只是把極度寬鬆的的利率環境改為相對寬鬆，按照歷史經驗來看，只要美國貨幣環境相對寬鬆、利率相對低，10 年期美債殖利率與美股的走勢就會呈現正相關，這也有助於美股大盤持續向上。

市場人士稱，最大的問題是投資的時間框架，以及投資人對跌幅的疼痛容忍度。