市場拐點專家：「三高」打擊美股與新興市場 油價將飆升

被市場認為擅長捕捉市場重大轉折點的 LaDucTrading.com 創辦人 Samantha LaDuc 表示，美股接下來持續看壞，年底標普 500 指數可能摔至 3800 點，而油價可能是少數有機會飆升的資產。

LaDuc 主要研究市場的拐點，近年來多次準確預測市場轉折，包括她在 2020 年夏季預言債券牛市終結、通膨難以擺脫、2021 年能源表現將超越科技股等，都準確命中趨勢。

過去一段時間以來，她一直看壞美股。她認為，在科技股陷入困境，成長股轉往價值股的趨勢持續之下，標普 500 指數年底可能跌到 3800 點。

她認為，原油是少數目前可用的避險工具。油價可能在今年夏季來到每桶 160 美元，1 年內再衝上 260 美元。

在歐盟提議，在半年內啟動禁運俄羅斯石油之後，LaDuc 表示，將導致石油、債券殖利率和美元飆升，這「三高」足以壓垮美國股市和新興市場。

她指出，今年對新的交易者及沿用 40 年之久的舊總經框架，可能帶來重大考驗。投資人難以再相信當股市大跌時，聯準會出手救市。聯準會可能的出手時機，恐怕比市場預期的點位再低 20%。

LaDuc 表示，美股可能是目前最不需要關注的市場，「目前日圓、人民幣和歐元爭相探底，美債殖利率走高和聯準會收緊政策，則在新興市場引起恐慌—這才是我們該聚焦的總體經濟問題。」