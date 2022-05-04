尖牙股不是鐵板一塊 分析師：升息環境下可關注「MANG」

聯準會 (Fed) 推升公債殖利率、降低股市吸引力，也促使投資人盤點風險溢價，在此背景下，科技股淪為重災區，券商 Jefferies 建議此刻宜避開熱門的「尖牙股 + 微軟」組合，轉而關注「MANG」，即微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、輝達 (Nvidia)(NVDA-US)、Alphabet(GOOGL-US)。

尖牙股 + 微軟 (FAANG+Microsoft) 這六檔股票今年來都大幅下跌，光是 4 月的總市值共蒸發 1.4 兆美元或 15%，今年前四個月總計則跌 2.21 兆美元或 22%。六者當中，以 Meta(FB-US)、Netflix(NFLX-US) 跌最重。

檢視 MANG 組合的同期表現，四者 4 月市值也跌 14%，今年前四個月跌幅為 18%，以輝達跌最重。

Jefferies 分析師 Shan Darby 表示，從資產負債表、盈餘殖利率 (earnings yiled) 和自由現金流殖利率 (FCF yield) 這三個指標來看，MANG 是升息環境下較好的投資組合。

第三欄起由左至右依序為：長期負債占股權比、預估 EPS 殖利率、預估 FCF 殖利率、預估本益比、今年來至 5 月 2 日股價變動。圖表取自 MarketWatch

以負債股權比來看，MANG 當中僅蘋果較高 (123%)，而在尖牙股 + 微軟組合裡，還有 Meta、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix 也都超過 100%。

MANG 在自由現金流殖利率這一項也占上風，不過 Meta 是個例外，其負債股權比最低，盈餘殖利率最高、自由現金流殖利率則是次高，預估本益比也因為今年大跌而成為六者中最低。

Darby 說：「經濟放緩已讓我們暫緩買進 10 年期美債的代理者 (包括尖牙股 + 微軟)。」他認為，現在還不到討論逢低買進 Meta、Netflix 和亞馬遜的時候，升息環境下他偏好 MANG。