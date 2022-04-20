〈財報〉Netflix Q1訂閱戶意外流失 預告Q2再減200萬用戶 盤後挫25%、同業趴倒

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周二 (19 日) 盤後公布，第一季訂閱用戶流失 20 萬人，為該平台十多年來首次付費訂閱人數下降，且預期第二季全球訂閱用戶會持續流失 200 萬人，導致盤後股價重挫逾 25% 。

Netflix 上一次訂閱用戶下降是在 2011 年 10 月，當時該平台流失 80 萬付費訂閱用戶。

Netflix 此前預期第一季淨訂閱用戶將增加 250 萬，分析師先前甚至預期淨訂閱用戶將增加 270 萬。去年同期，Netflix 訂閱用戶增加 398 萬。

Netflix 黯淡的財報連帶挫傷市場對串流媒體同業的信心，Roku (ROKU-US)、Spotify (SPOT-US) 和迪士尼 (DIS-US) 盤後股價均下挫。

該公司周二在致股東的信函寫道：「我們的營收成長已大幅放緩。正如我們預測的那樣，串流影視戰勝了線性影視，且 Netflix 各大影片全球知名，然而，我們的家庭滲透率 (包括大量共享帳戶的家庭) 相較高，加上市場競爭，形成營收成長的阻力。」

雖然 Netflix 正在探索其他成長選擇，例如增加電玩遊戲，但分析師和投資者仍想知道 Netflix 還能做些什麼來增加獲利。

Netflix 過去相當反對在其串流服務中添加廣告，但聯合執行長哈斯汀 (Reed Hastings) 周二不再堅持，他說推出置入廣告的低價方案「非常合理」，公司對串流服務加入廣告「相當開放」。

哈斯汀說：「關注 Netflix 的人都知道，我一直反對廣告的複雜性，喜歡簡單的訂閱，但我更喜歡讓消費者有選擇，讓希望價格低一點、對廣告容忍度較高的消費者獲得他們想要的東西是很有意義的。」

第一季 (3/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：3.53 美元 vs. 2.89 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

純益：年減 6.4% 至 16 億美元

營收：年增近 10% 至 78.7 億美元 vs. 79.3 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

全球付費訂閱用戶淨變動：損失 20 萬人 vs. 增加 273 萬人 (StreetAccount 估計)

自由現金流：8.02 億美元 (一年前同期為 6.92 億美元)

Netflix 表示，暫停其在俄羅斯的服務以及逐步縮減俄羅斯所有付費會員，導致 70 萬用戶流失。若非因該衝擊，第一季付費訂閱用戶本應淨增 50 萬。

Netflix 還提到，傳統媒體公司推出串流媒體帶來的競爭日益激烈，以及用戶帳密共享猖獗，導致近期付費訂閱停滯。

該公司估計，除了 2.22 億付費訂閱的家庭外，另外有 1 億以上的家庭透過帳密共享訪問權限。該公司警告，可能即將全球打擊帳密共享。

因應新冠疫情的封鎖措施，人群尋求居家娛樂，令 Netflix 成為早期贏家，但該公司現在表示，疫情時期帶來的收益「令前景蒙上陰影」，因為在大眾返回常態戶外活動時，公司業務出現低迷。

為了繼續守住市占率，Netflix 增加內容支出，尤其重金投資原創內容，也因此調漲服務價格。該公司周二表示，服務價格調漲有助於提升營收，但也可能是美加地區第一季訂閱用戶流失 60 萬的原因之一。