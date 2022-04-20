〈財報〉Netflix Q1訂閱戶意外流失 預告Q2再減200萬用戶 盤後挫25%、同業趴倒

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周二 (19 日) 盤後公布，第一季訂閱用戶流失 20 萬人，為該平台十多年來首次付費訂閱人數下降，且預期第二季全球訂閱用戶會持續流失 200 萬人，導致盤後股價重挫逾 25% 。
Netflix 上一次訂閱用戶下降是在 2011 年 10 月，當時該平台流失 80 萬付費訂閱用戶。
Netflix 此前預期第一季淨訂閱用戶將增加 250 萬，分析師先前甚至預期淨訂閱用戶將增加 270 萬。去年同期，Netflix 訂閱用戶增加 398 萬。
Netflix 黯淡的財報連帶挫傷市場對串流媒體同業的信心，Roku (ROKU-US)、Spotify (SPOT-US) 和迪士尼 (DIS-US) 盤後股價均下挫。
該公司周二在致股東的信函寫道：「我們的營收成長已大幅放緩。正如我們預測的那樣，串流影視戰勝了線性影視，且 Netflix 各大影片全球知名，然而，我們的家庭滲透率 (包括大量共享帳戶的家庭) 相較高，加上市場競爭，形成營收成長的阻力。」
雖然 Netflix 正在探索其他成長選擇，例如增加電玩遊戲，但分析師和投資者仍想知道 Netflix 還能做些什麼來增加獲利。
Netflix 過去相當反對在其串流服務中添加廣告，但聯合執行長哈斯汀 (Reed Hastings) 周二不再堅持，他說推出置入廣告的低價方案「非常合理」，公司對串流服務加入廣告「相當開放」。
哈斯汀說：「關注 Netflix 的人都知道，我一直反對廣告的複雜性，喜歡簡單的訂閱，但我更喜歡讓消費者有選擇，讓希望價格低一點、對廣告容忍度較高的消費者獲得他們想要的東西是很有意義的。」
第一季 (3/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期
- EPS：3.53 美元 vs. 2.89 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
- 純益：年減 6.4% 至 16 億美元
- 營收：年增近 10% 至 78.7 億美元 vs. 79.3 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
- 全球付費訂閱用戶淨變動：損失 20 萬人 vs. 增加 273 萬人 (StreetAccount 估計)
- 自由現金流：8.02 億美元 (一年前同期為 6.92 億美元)
Netflix 表示，暫停其在俄羅斯的服務以及逐步縮減俄羅斯所有付費會員，導致 70 萬用戶流失。若非因該衝擊，第一季付費訂閱用戶本應淨增 50 萬。
Netflix 還提到，傳統媒體公司推出串流媒體帶來的競爭日益激烈，以及用戶帳密共享猖獗，導致近期付費訂閱停滯。
該公司估計，除了 2.22 億付費訂閱的家庭外，另外有 1 億以上的家庭透過帳密共享訪問權限。該公司警告，可能即將全球打擊帳密共享。
因應新冠疫情的封鎖措施，人群尋求居家娛樂，令 Netflix 成為早期贏家，但該公司現在表示，疫情時期帶來的收益「令前景蒙上陰影」，因為在大眾返回常態戶外活動時，公司業務出現低迷。
為了繼續守住市占率，Netflix 增加內容支出，尤其重金投資原創內容，也因此調漲服務價格。該公司周二表示，服務價格調漲有助於提升營收，但也可能是美加地區第一季訂閱用戶流失 60 萬的原因之一。