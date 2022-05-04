華爾街空頭：標普500指數恐再下跌700點

據報導，Strategas Research Partners 的技術和宏觀研究團隊認為，隨著標普 500 指數在 2022 年的累積跌幅已經擴大至 13%，未來幾個月內恐怕會進一步下跌。

今年 4 月成為美股 2 年多來表現最糟糕的 1 個月份，對經濟放緩的擔憂、持續高通膨以及美聯準會 (Fed) 日益激進的貨幣緊縮言論，都打壓了市場風險偏好。

以 Chris Verrone 為首的 Strategas Research Partners 團隊如今正密切關注標普 500 指數在 3,500 點至 3,700 點區域的下跌風險，該區域包括了標普的 200 週移動均線，以及 2020 年疫情期間低點開始的整個升幅的中點。標普 500 指數週二 (3 日) 收漲 0.48% 至 4175.48 點。

Strategas Research Partners 的數據顯示，過去 10 次中，股市在當年前 4 個月嚴重下跌的情況下，有 6 次跌勢延續到了 12 月，只有 2 次的漲幅超過 10%。

Verrone 在報告中指出，2020 年是一個明顯的例外，但是市場大幅下跌持續到 4 月底，通常意味著年底前仍然很艱難。他建議投資人應謹慎行事。

大摩 (Morgan Stanley) 首席美國股票策略師 Michael Wilson 也呼應了這樣的悲觀情緒，他表示，如果在經濟衰退擔憂的情況下，企業利潤預期增速開始轉為負值，那麼標普 500 指數就有跌至 3,460 點的風險。

他也表示，受到驚嚇的投資者在 4 月就開始從股票基金中撤出資金，雖然與過去 2 年流入的資金量相比，流出量微不足道，但歷史表明，一旦這個趨勢開始，就很難回頭。