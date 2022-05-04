〈財報前瞻〉無畏電商趨勢疲弱 分析師仍看好Shopify長期展望

亞馬遜 (AMZN-US) 電商業績較預期疲弱，挫傷市場對即將發布財報的 Shopify (SHOP-US) 預期，例如 Wedbush 分析師周二 (3 日) 調降對 Shopify 的預期，但仍對該公司長期前景持樂觀態度。

Shopify 周二股價收高 2.7% 至每股 465.20 美元，但在去年 11 月那斯達克綜合指數觸頂時，該股曾突破 1600 美元。市場對 Fed 打壓通膨的方式與電商趨勢疲軟的擔憂，令 Shopify 股價承壓。

Wedbush 分析師 Ygal Arounian 在周二報告中將該股目標價自 937 美元下調至 630 美元，指出近期本益比下降和電商支出存在不明確性，但新目標價仍較現行股價隱含 33% 上漲空間。

Arounian 寫道：「Shopify 恐無法倖免於目前電商領域看到的逆流和壓力，但我們仍認為該公司處於有利地位。」

他認為，近期壓力例如通膨、供應鏈中斷和其他宏觀經濟問題，並沒有反映出 Shopify 的結構性弱點。從長遠來看，Shopify 將持續因電商市占率增加而受益。他認為，該公司的產品對想整合電商選項的中小企業來說相當關鍵，同時這也是後疫情時代的重要趨勢。

Arounian 寫道：「在我們看來，Shopify 仍為電商未來做好相當棒的定位，雖然可能會有更多下行空間，且電商將持續波動，但我們相信，現下的錯位將證明是一個強大的切入點和買進機會。」

Shopify 預計周四公布財報，他預期該公司營收 12.5 億美元，略高於華爾街預期的 12.4 億美元。他對該公司的獲利也高於華爾街預期，預估 EPS 1.20 美元 (非 GAAP)，而華爾街共識預期為 69 美分。