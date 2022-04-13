美銀分析師：輝達股價已觸底 目標價上看375美元

美國銀行 (BofA) 分析師 Vivek Arya 週二 (12 日) 重申對輝達 (NVDA-US)「買進」的評級，並表示輝達股價已跌至谷底，買入時機可能已來到。

Arya 對輝達的投資評等為「買進」，並將該股列為首選股，目標價上看 375 美元。

輝達股價 11 日收跌 5.2%，在 12 日續跌 1.88%，收於 215.04 美元，在過去兩週內下跌約 25%。

Arya 指出，導致投資人擔憂的主要因素，是輝達的遊戲業務 (佔營收的 44%) 可能面臨來自歐洲 (俄烏衝突)、中國 (防疫封城) 和加密貨幣採礦需求降溫的衝擊。

不過，Arya 認為，投資人低估支撐輝達營運的其他因素。首先，資料中心、專業視覺化繪圖 (ProViz) 業務表現強勁，汽車應用也將在下半年擴展。其次，基於 Hopper 架構的 GPU 將在下半年開展新遊戲產品週期。再者，遊戲通路庫存低，因此業者可能會在終端需求降溫時積極重建庫存。

Arya 坦言，PC 遊戲市場需求的確因歐洲、中國和以太坊相關的不利因素而放緩，但這些不利因素對 2023/2024 年度每股盈餘 (EPS) 預估值只會產生 7% 至 9% 的影響。

另一方面，Arya 認為，輝達可能將多餘的產能用於更具利潤的業務，像是數據中心、專業視覺化繪圖等，以促進公司成長。

Arya 指出，上述的不利因素已經反映在輝達的股價當中，因此股價有望反彈。此外，他表示，運算市場跨入門檻較高，輝達還能以 20% 至 25% 的複合年增長率 (CACR) 成長，是半導體產業的 3 倍，並維持 45% 以上的純益率，可以被看作是最具成長力的半導體公司之一。