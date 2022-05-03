日圓將面臨Fed升息考驗 為何日本當局出手干預可能性極低

正因美日貨幣政策分歧而跌跌不休的日圓，本周將面臨聯準會 (Fed) 積極緊縮的考驗，而經濟學家認為，日本幾乎找不到干預匯市的理由，尤其不可能在 Fed 登場前直接出手。

Sony 金融集團首席經濟學家 Masaaki Kanno 說，日本財務省在 Fed 會議之前干預日圓的可能性「幾乎是零」，由於 Fed 可能升息 50 個基點 (2 碼) 甚至 75 個基點、且繼續升息，日本當局不會輕易出手。

他說：「如果干預失敗，財務省將再也沒有武器可用，因此他們會傾向將其保留為最後手段，萬不得已再使出。」美國聯準會將在美國周三下午 (台灣周四凌晨) 公布最新決策。

日圓兌美元上周貶破 130 關卡之後，市場揣測日本可能考慮進場干預以拉抬日圓。然而，儘管財務省多次發布口頭警告且措辭日益強硬，卻不代表投資人需要進入最高警戒狀態。

Fed 本周可能一舉升息 2 碼，日圓面臨考驗。(圖: AFP)

日圓兌美元今年共貶殖 11%，是 G10 貨幣中表現最差者。促使日圓貶值的主因是日本和其他國家貨幣政策的走向分歧日益擴大。

現階段，日本首相岸田文雄和日銀總裁黑田東彥似乎仍謹守分際，推動職責範圍的政策。日本政府上周宣布 480 億日圓振興方案，幫助消費者和企業因應日圓貶值以及能源和糧食價格漲勢，日本銀行 (BOJ，央行) 則維持超寬鬆貨幣政策，承諾無限量買債以捍衛殖利率目標。

阻貶日圓難獲聲援

外匯市場一天交易量超過 6.6 兆美元，是全球最大金融市場，代表日本難以單槍匹馬，靠一己之力成功。日本財務省若要阻貶，必須買進更多日圓，但這部分受到日本外匯持有量的限制。

日本前外匯大臣筱原尚之 3 月底就曾說過，日本政府若想透過買入日圓干預匯市，將毫無意義，無法對日圓疲軟走勢產生持久的影響。

造成日圓弱勢的主因，在於美日利差日益擴大。(圖: AFP)

日本也很難在這方面獲得外國幫助，因為日本的貨幣政策正是導致日圓弱勢的根本因素。美國財政部在貨幣操縱半年報中表示，市場失序波動必須是特別罕見，才會支持干預，報告指出 1996 年迄今唯三例，分別是亞洲金融危機、歐債危機、日本 311 大地震。

標普 Global Market Intelligence 經濟學家 Harumi Taguhchi 說，日本想在干預匯市方面獲得海外支持，將極為困難。

日本財務大臣鈴木俊一曾在 4 月會晤美國財長葉倫，雙方雖曾討論貨幣走勢，但他否認了美日考慮聯手干預、阻貶日圓的傳聞。

日本 7 月參院大選的變數

然而，如果日幣繼續貶值，日本企業和消費者抱怨聲浪轉強，日本央行和政府的共識可能出現裂痕。

隨著 7 月的參院大選將至，有關干預的謠言短時間不會中止。(圖: AFP)

岸田文雄勢必想在 7 月參議院選舉之前鞏固支持基礎，而日本央行將在 6 月開會，日本政府或許會祭出更多振興措施。

瑞穗證券經濟學家 Shunsuke Kobayashi 說：「隨著夏季大選到來，日本政府可能干預市場，展現他們對此事的關切。但單方面干預的成效有限，甚至可能被譏為選前作秀。」