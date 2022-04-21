日本財長：已告知G7成員 日本密切關注日圓急貶走勢

日本財務大臣鈴木俊一周四 (21 日) 表示，在出席 G7 會議時，他向各國解釋了日圓最近的快速波動，日本正以一種緊迫感關注匯率走勢。

鈴木沒有評論 G7 成員的反應，僅表示，本次會議的重點在討論俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟的影響，而非匯率變動。

G7 在會後的聲明中表示，他們正在密切關注「動盪」的全球金融市場，但沒有直接點名匯率問題。

鈴木表示，G7 可能會堅持其協議，即匯率應由市場決定。成員將密切協調匯率變動，過度和無序的匯率變動，將損害經濟增長。

市場關注鈴木將於本周晚些時候，與美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 會面。

東京周四下午盤中，日圓兌美元匯率約為 1 美元兌 128.29 日圓。在鈴木發表評論後，日圓一度走軟，然後回到早先時候的水準。

目前市場大多認為日圓仍將進一步下挫，就算日本政府干預也無濟於事。

三井住友 DS 資產管理公司首席市場策略師 Masahiro Ichikawa 表示，財政部將發現政府難以介入干預，並繼續刺激市場。日本央行仍專注於維持寬鬆政策，以實現物價目標。

也參加了 G7 會議的日本央行總裁黑田東彥表示，匯率過度波動可能會影響商業活動。他說：「日本央行將密切關注貨幣走勢如何影響日本經濟和物價。」