日本央行維持超級寬鬆政策 日圓暴跌至130關卡

隨著日本央行持續與全球背道而馳的超級寬鬆政策，日圓周四 (28 日) 進一步下挫，兌美元觸及 20 年低點，一舉突破 130 的重要心理關卡。

截至台北時間 13:44，美元兌日圓報 130.24，上漲 1.4%，為 2002 年以來新高，隨後漲幅縮減，匯率在 130 附近徘徊。日本央行周四宣布，維持主要殖利率曲線控制措施以及資產購買，並維持基準利率於 - 0.1% 不變。

Westpac 資深外匯策略師 Sean Callow 表示，在政府官員對日圓發表了數周令人困惑的評論之後，日本央行已經發出明確的訊息—全球通膨飆升不包括日本，因此零利率將保持不變。

他補充稱，130 關卡不會是紅線，在越過這一關卡後，注意力可能會迅速轉向 135，即 2002 年的高點。

瑞士信貸證券首席經濟學家 Hiromichi Shirakawa 指出，日本央行希望明確表態，它將堅持刺激措施，日圓不是其考慮的一部分。

目前，首相岸田文雄的政府似乎致力於分工，讓日本央行刺激脆弱的經濟，而政府則試圖緩解因日圓貶值，而加劇的能源和食品價格飆升的影響。

大和證券首席市場經濟學家 Mari Iwashita 表示，與其干預匯市，日本更有可能增加其經濟支持政策，加大對能源和食品價格飆升的救濟措施。岸田已經宣布了額外措施，但是否增加支持，取決於日圓接下來貶值多少。

在最新的價格預測中，由於能源價格影響，日本央行在本月開始的財政年度，將通膨預測上調至接近 2% 的目標，但預計次年通膨就會走弱。

這與黑田東彥的觀點相符，他認為通膨率若沒有穩固的薪資漲幅支撐，將不足以實現他所追求的經濟和物價良性周期。