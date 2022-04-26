日本經濟轉型 日圓貶值只剩這些產業感受到好處

日圓匯價如自由落體直落到 20 年低點，過去受到日本出口商歡迎，但隨著經濟轉型，從汽車到電子產業紛紛外包，許多企業不再從中受益，日本軟銀集團和電玩遊戲業者成了少數仍能感受到日圓貶值好處的企業。

十年前，日圓貶值仍受日本出口商歡迎，因為能提振出口競爭力，讓海外收益轉回日圓的價值激增，但日本企業在 311 大地震後赴海外建立更強韌的供應鏈，或前往海外尋找成長契機，因此逐漸把本地生產移往海外，許多業界主管表示，日圓貶值如今對營運的好壞已經兩相抵銷，影響變得中性。

對消費品產業如 Uniqlo 母公司迅銷 (Fast Retailing) 說，日圓貶值則是負面力量，成為俄烏戰爭刺激原物料和能源價格暴漲之外的另一股逆風。

鑒於原料及物流成本上揚，日本 Uniqlo、思夢樂都將漲價。(圖: AFP)

迅銷執行長柳井正本月稍早表示，日圓貶值正在擠壓像他這樣的公司，「日本經濟現況代表漲價不易。但當原物料成本翻了一到兩倍，我們也很難以目前的價格繼續販售。」

晨星研究分析師 Kazunori Ito 說：「日圓貶值不再讓許多日本製造業者受益。即使對那些仍能受益的企業來說，日圓貶值帶來的好處也遠不如以往。Sony 就是一例。」Sony 智慧手機零件主要仰賴進口，且主要在日本銷售。

日圓兌美元本月陷入 50 年來最長連跌走勢，今年來累計貶值約 10%，周二 (26 日) 截稿前約報 127.60 日圓兌 1 美元。

軟銀可能是少數仍從日圓貶值中獲益的企業，因該公司對海外新創公司的押注部位龐大，與美元連動部位占總投資部位的 86%。Redex 研究公司分析師 Kirk Boodry 推算，若日圓兌美元今年來貶值 12%，軟銀的資產將增值 9%。

日圓貶值也有利於軟銀去年 11 月宣布的 1 兆美元庫藏股計畫，儘管對債務是利空。

其他少數日圓貶值的受益者為任天堂和 Capcom 公司。這兩家公司都在日本製作軟體，代表大部分成本以日圓計算，而且以海外為主要銷售市場，海外收益換回日圓更可觀。

任天堂等電玩商是日圓貶值少數的受益者。(圖: AFP)

三菱日聯摩根士丹利證券預估，每貶 1 日圓，任天堂的營業利益將增加 11 億日圓。

電玩遊戲發行商光榮特庫摩 (Koei Tecmo) 周一表示，每貶 1 日圓，公司的營業利益預估增加逾 1 億日圓。

而對豐田、本田等日本車商來說，日圓匯價的重要性已經不如以往。本田執行長三部敏宏說：「我們在每一個市場都依據所在區域的原則經營。因此業務營運幾乎不受匯率波動所影響。」

比起日圓貶值，信評機構惠譽 (Fitch) 亞太企業部門資深主管 Satoru Aoyama 警告，晶片短缺和供應鏈瓶頸對汽車製造業的影響更大。