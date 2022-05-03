拜登啟動31億美元計畫 促進車用電池生產

拜登政府周一（2 日）宣布，將啟動一項 31 億美元計畫促進美國車用電池製造業的發展。這是美國努力將汽油車轉型為電動車的新舉措，資金將從拜登的 1 兆美元基建法案中提供，該法案包括逾 70 億美元用於支持車用電池供應鏈。

根據美國能源部稱，31 億美元資金將用於支持車用電池與電池組建的製造、改造或擴大生產，以及建立電池回收設施。

美國白宮國家氣候變遷顧問吉娜．麥卡錫（Gina McCarthy）周一受訪時表示，美國製造車用電池將有助減少碳排量，並在國內創造就業機會。

白宮先前曾訂下到 2030 年電動車銷量達到 50% 的目標，同時也在努力建造全國的電動車充電站網絡，並提供稅收優惠獎勵消費者購買電動車。此外，拜登政府也承諾，到 2035 年，將聯邦政府的 60 萬輛車與卡車全部換成電動車。

美國是全球第三大電動車市場，僅次於中國與歐洲，根據市場調研公司 Canalys 數據，去年美國出售的新車中只有 4% 是電動車。

美國能源部長 Jennifer Granholm 同日聲明表示，美國將自己定位在滿足日益成長的車用電池需求前沿與中心，是提高競爭力與實現運輸系統電氣化的方法。

上月初，拜登政府為鼓勵國內業者生產電動車等電池的關鍵礦物啟動《國防生產法》，把鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物加入名單中，以提升產量。